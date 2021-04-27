5 способів зменшити стрес під час роботи вдома: поради бізнес-експерта

Робота вдома може спровокувати багато стресу, оскільки немає поруч тих, хто допоміг би із надскладним завдання. У стресовому стані людина не може зосередитися, через що стає розсіяною та дратівливою.

Бізнес-тренерка Лучана Паулізе з Техасу каже, що стрес виникає тоді, коли люди переживають, що не зможуть впоратися із завданням, і це може погіршити результати роботи.

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Однак, хороша новина полягає в тому, що стресом можна управляти, змінюючи свій розпорядок дня та те, як ви зазвичай реагуюєте на несподівані ситуації.

Ви можете навчити свій розум і тіло реагувати певним чином, щоб стати продуктивнішим і задоволеним. І чим більше ви будете вправлятися в управлінні різними ситуаціями, з часом ви станете кращими в цьому. Хоча це непросте завдання, але згодом воно стане легшим,

– каже бізнес-тренерка.

На думку Паулізе, вся справа у нашій рутині. Ось 5 звичок, які слід використовувати у своєму повсякденному житті, щоб поліпшити роботу та отримати більше радості від неї.

Заспокойте свій розум глибоким диханням

Стрес активізує наше тіло: збільшується пульс та зростає артеріальний тиск, через що вивільняються такі гормони, як адреналін та кортизол, які потрапляють у нашу кров. У короткостроковій перспективі покращується фокусна пам’ять та креативність. Однак, коли стрес перевищує певний поріг, показники знижуються. Якщо людині доводиться говорити публічно, вона задихається. Якщо ж потрібно швидко прийняти рішення, на заваді може стати занадто високий пульс, який не дає людині чітко мислити.



Робіть дихальні вправи / Фото unsplash

Щоб це подолати, каже Паулізе, потрібно встановити режим дня, коли ви будете викликати в своєму організмі стан глибокого відпочинку. Практикуйте медитацію або йогу. За її словами, лише 10 хвилин глибокого дихання допоможуть вам заспокоїти розум і бути під контролем.

Водночас бізнес-тренерка зазначає, що це займе деякий час, поки ви навчите свій організм релаксувати. Саме тому варто починати робити ці вправи вже, щоб бути готовим тоді, коли з’явиться стресова ситуація.

Зосередьтеся на світлій стороні

Коли ваше тіло буде під контролем, ви зможете краще контролювати свої думки, які можуть бути позитивними чи негативними. Працівники зазвичай схильні до негативного мислення, коли відчувають страх перед несподіваним результатом, особливо на віддаленій роботі. Вони не бачать віч-на-віч свого керівника чи колег і це може підірвати їхню впевненість у собі.

Паулізе рекомендує уникати контрпродуктивного мислення, тобто негативних думок про те, що пішло не так, або що може бути не так у майбутньому. Зосередьтеся на тому, що ви вже досягли, яким би малим воно не здавалося, насолоджуйтесь ним та святкуйте.



​Мисліть позитивно / Фото unsplash

Спростіть своє робоче життя

Під час контрпродуктивного мислення людина може вважати, що не має часу робити дихальні вправи, розслаблятися чи насолоджуватися. Однак бізнес-тренерка каже, що викроїти на це час завжди можливо, і для цього потрібно позбутися усього, що захаращує ваше робоче життя.

Перевірте свій стіл, гаманець, поштову скриньку! Скільки бачите речей, які вам не потрібні? Скільки з них вас турбує чи відволікає? Скільки з них займають вас, не даючи нічого приємного на заміну?,

– запитує Паулізе.

Тож якщо цих речей занадто багато, позбудьтеся їх, рекомендує вона. Просто перегляньте свій розпорядок дня та усуньте всі "відходи", які ви бачите, і зосередьтесь лише на тому, що має значення для вашої роботи та мети.



Спростіть робоче життя / Фото unsplash

Перетворіть думки на дії

Однак, зазначає Лучана, бувають ситуації, коли важко керувати своїми думками, навіть коли намагаємось дихати та зосереджуватися на потрібному. У такому випадку вона рекомендує вийти на вулицю та зайнятися іншою діяльністю, наприклад, ходьбою, бігом або ж приготуванням їжі.

І чим складнішим воно буде, тим краще, адже концентруючись на рухах свого тіла, ви не дозволяєте проблемам впливати на ваші емоції. Це схоже на медитацію в русі, бо в організм потрапляє більше кисню, а зміна середовища ніби "накачує" його ендорфінами, які допомагають покращити настрій.



​Вийдіть на вулицю / Фото unsplash



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Цінуйте те, що отримуєте

Стрес – це реакція людей на надмірні вимоги до них. Тож над чим би ви не працювали, Паулізе рекомендує переконатися, чи у вас є все, що потрібно для вчасного виконання проєкту. Так ви уникнете несподіванок. І якщо потрібно, попросіть про допомогу, після чого подякуйте за підтримку, яку ви отримали. Незалежно від того, керівник ви чи член команди, подякуйте своїм колегам за зусилля публічно.

Будьте вдячні наприкінці кожного дня. Перед сном візьміть за звичку подякувати собі за те, що зробили протягом дня. Це може бути робоче досягнення, або прості обійми дочки – спробуйте подумати про все, що змусило вас почуватись щасливими того дня.



Дякуйте собі перед сном / Фото unsplash