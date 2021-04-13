При 40-годинному робочому тижні, у 2021 році на нас очікує 1994 робочих годин. Це – значна частина нашого життя і лише від наших дій залежить, чи буде вона комфортною для нас та наших колег.

Попри те, що пандемія продовжує зменшувати кількість працівників на офісі, залишаються й ті, хто віддано ходить на роботу. Якщо це ви – мерщій ознайомтеся з правилами, які забезпечать здорові стосунки в колективі, допоможуть не втратити репутацію перед начальством та підвищать продуктивність.

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Перед виходом на роботу



Їжа, яку ви берете з собою на роботу, повинна мати нейтральний запах / Фото Pexels

Не використовуйте парфуми та дезодоранти з різким запахом. У колег може бути алергія чи підвищена чутливість до запахів. В такому разі робочий день для них перетвориться на катастрофу. Ваш аромат повинен відчуватися в радіусі 20 – 40 сантиметрів.

Приготуйте обід, який не виділяє занадто сильних ароматів. Покладіть в ланч-бокс їжу з нейтральним запахом, а улюблену рибу залиште для домашнього застілля.

Подбайте про одяг. Ви дорослі людина і маєте право на самовираження, але те, що ви вдягнули не повинно негативно впливати на імідж компанії. Крім цього, незручний одяг, який перетискає та заважає кровотоку – не найкращий вибір для повного робочого дня. Пам'ятайте це підбираючи гардероб.

На початку робочого дня

Обов'язково вітайтеся. Не гучно на весь кабінет, але так, щоб вас почули. Якщо це не доречно відповідайте колегам, які входять в офіс хоча б кивком голови.

Розпатлане волосся, туш, яка змастилася та інші дефекти варто поправити у вбиральні, а не за комп'ютером.

Будьте пунктуальні. Дотримуйтеся термінів, щоб вчасно виконати завдання та уникнути перепрацювання, яке призводить до хронічного стресу.

Як побудувати ідеальні відносини з колегами



Обов'язково вітайтеся / Фото Pexels

Переведіть мобільний телефон на вібрацію або беззвучний режим, якщо це не ваш особистий кабінет.

Довгі особисті бесіди варто перенести в коридорі або кімнату для переговорів.

Слідкуйте за робочим столом. Особистих предметів на ньому повинно бути мінімум. Плюс обов'язковий порядок в документах.

Якщо ви випадково стали свідком неприємної розмови колеги, ви можете акуратно запитати, чи потрібна допомога. Якщо людина не захоче з вами ділитися, не наполягайте.

Що робити в перший робочий день, щоб він не став останнім

Акуратно працюйте з робочою технікою, дотримуючися інструкцій по експлуатації. Не їжте за робочим столом, щоб не допустити потрапляння крихт в клавіатуру.

Запитуйте дозволу, якщо хочете щось взяти з чужого робочого столу та не забувайте повертати речі власникам.

На нараді



Записуйте найважливіше / Фото Pexels

Поважайте всіх, хто висловлює свою думку. Намагайтеся не перевіряти при цьому смартфон та не обговорювати з колегами паралельні процеси.

Візьміть з собою блокнот і ручку. Швидше за все, на нараді ви отримаєте нові завдання, які варто зафіксувати.

Не критикуйте точку зору колеги. Не подобається ідея? Спокійно скажіть про це: підкресліть сильні сторони, виділіть позитивні наміри і тільки потім поясніть з чим ви не згодні. Запропонуйте альтернативу або компроміс.

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