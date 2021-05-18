5 захворювань, які можуть розвинутися через пропуск сніданку

Сніданок – це паливо для організму, яке заряджає його енергією. Саме з цим прийомом їжі в організм повинно поступати 25 – 30% калорій від загальної добової норми. Утім, чимало людей відмовляються від сніданку. Чим загрожує таке голодування і як налагодити раціон, щоб не допустити розладів шлунково-кишкового тракту – читайте далі.

Дехто вважає, що пропуск сніданку допомагає схуднути, але це абсолютно не так. Отримуючи вранці достатню кількість вуглеводів, людина стабілізує рівень цукру в крові, що допомагає регулювати апетит і не переїдати протягом дня. Ба більше, люди, які регулярно снідають, мають нижчу ймовірність захворіти на ожиріння.

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Ось ще 5 ризиків для здоров'я, які виникають при відмові від сніданку.

Цукровий діабет



Чим небезпечний пропуск сніданку / Фото Pexels

У 2012 році були опубліковані результати дослідження, в якому взяло участь понад 20 тисяч здорових людей без цукрового діабету в анамнезі. Добровольці, які впродовж 16 років пропускали сніданок, виявилися на 25% схильнішими до розвитку діабету 2-го типу, аніж ті, хто дотримувався триразового харчування.

Навіть після виключення інших чинників, які можуть призвести до цукрового діабету, відмова від сніданку сприяє підвищенню ризику розвитку цього захворювання на 16%.

Ожиріння

Люди, які не мають звички снідати, в більшості випадків не тільки не втрачають вагу, але і більш схильні до ожиріння.

Середня вага людей, які пропускають сніданок хоча б 3 рази на тиждень, майже на 1,9 кілограма вища у порівнянні з тими, хто отримує повноцінне харчування.

Відмова від сніданку, ніби-то натякає організму, що людина голодує. Відтак, під час наступного вживання їжі, органи активно запасатимуть всі поживні речовини, що сприятиме збільшенню ваги та накопиченню жиру.

Зниження когнітивних здібностей

Відмова дитини від сніданку негативно впливає на діяльність мозку, що може стати причиною зниження когнітивних здібностей.

Потреба клітин головного мозку в глюкозі у 20 разів перевищує цю потребу периферичних тканин. Крім того, клітини мозку самі по собі не можуть синтезувати необхідний елемент. Метаболізм глюкози, що зберігається в клітинах мозку, відбувається протягом 5 хвилин, тому йому необхідно постійно поглинати глюкозу з кровообігу.

Після ночі голодування запасів глікогену в печінці практично не залишається. Якщо при цьому в організм вранці не надходить їжа, функціонування головного мозку може здійснюватися лише коштом кетонових тіл, які утворюються за допомогою розкладання жирних кислот. Це і є передумовою гіршої роботи мозку.

Жовчнокам'яна хвороба



Як правильно снідати / Фото Pexels

Частий пропуск сніданку може сприяти розвитку жовчнокам'яної хвороби та інших захворювань жовчовивідних шляхів, а наявність каменів в жовчному міхурі підвищує ризик розвитку раку жовчного міхура.

При тривалому голодуванні в шлунку спостерігається знижена секреція жовчі, через що підвищується рівень холестерину. Саме його кристалізація призводить до утворення каменів.

Запальні процеси

Згідно з результатами ще одного дослідження, люди, які не приймали сніданок, стикалися з підвищеним рівнем високочутливого С-реактивного білка, який є показником запалення в організмі.

З хронічним запаленням тісно пов'язані цукровий діабет, деменція, інсульт і рак, тож сніданок може стати чудовою профілактикою захворювань.

Як налагодити правильний сніданок

Стакан води

Під час сну організм втрачає велику кількість рідини та поживних речовин й до ранку відчуває легке фізіологічне зневоднення, тому під час сніданку необхідно поповнити запаси води.

Включіть у свій сніданок ці 3 компоненти: