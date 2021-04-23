7 кулінарних звичок, які руйнують користь здорової їжі

Джерело:Art of Healthy Living
Деякі продукти корисніші за інші – це незаперечний факт. Якщо ви з'їсте овочі в бургері, вони вже не будуть такими корисними, як в салаті. Однак більшість з нас продовжує перетворювати здорові продукти в шкідливі.
Як це відбувається і що руйнує користь їжі? Про всі ці речі розповімо далі. Зберігайте собі на майбутнє та пообіцяйте, що ви припините це робити для свого ж здоров'я.
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Коли ви смажите їжу в олії, це робить її більш калорійною та жирною. Риба чи куряча грудка, залиті олією вже не є корисними стравами. Ви можете звести використання жиру до мінімуму або ж застосовувати для обсмаження не соняшникову олію, а безпечніші альтернативи.
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Це ж стосується і салатів. Найбільшою помилкою на кухні є рішення заправити їх великою кількістю олії, майонезу чи жирних соусів на основі сметани. Це нівелює користь овочів та збільшує їх калорійність. Існують рецепти салатів, калорійність яких перевищує страви з KFC!
Точно так само відбувається, коли ви додаєте в їжу занадто багато солі.
Так, тілу потрібен натрій, але якщо ви регулярно пересолюєте їжу – це може призвести до негативних наслідків, зокрема до підвищення кров'яного тиску та збільшення ризику серцевих захворювань. Найгірше, коли ви досолюєте вже солену їжу.
7 кулінарних звичок, які руйнують користь здорових продуктів / Фото Unsplash
Наприклад, ви варите макарони в соленій воді, солите підливу та додаєте до страви томатний соус, який теж містить чимало натрію. Коли страва готова і ви досолюєте її вже в тарілці – вважайте, що ви переборщили.
Згідно з останніми рекомендаціями, безпечною дозою солі є одна чайна ложка (6 грамів), вжитих впродовж дня. Зважте на це, готуючи їжу.
Це точно те, чим грішать 90% тих, хто читає цю статтю. Якщо нам подобається їжа, мозок отримує сигнал, що нам потрібно їсти її якомога більше. Навіть попри те, що науковці рекомендують вживати 5 порцій овочів та фруктів на день, дослідження не показали, що збільшення дози може продемонструвати додаткові переваги для здоров'я.
Цікаво розбирати цю ситуацію на прикладі авокадо, яке закріпилося в дієтології, як максимально корисний продукт. Утім, в середньому авокадо міститься понад 200 калорій. 2 – 3 плоди – це вже близько 600 калорій. При цьому вам здається, що ви допомагаєте своєму організму, насичуючи його здоровою їжею.
Це ж стосується будь-якої здорової їжі – обов’язково стежте за розмірами порцій, щоб не переїдати.
Тенденція змішувати фрукти, овочі, готувати смузі й крем-супи теж не настільки корисна, як вам може здатися.
Якщо ви відварюєте овочі, а потім перебиваєте їх в блендері – ви втрачаєте велику кількість нерозчинної клітковини. Це ж саме стосується приготування смузі та соків за допомогою соковидавлювача. Таким чином ви позбавляєте себе можливості знизити рівень холестерину, подовжити відчуття ситості та збільшити різномаїття кишкового мікробіому.
У кожному продуктовому магазині є відділ готових страв, які достатньо розігріти. Вони зручні, економлять час та гарантують, що ви точно нічого не зіпсуєте.
7 кулінарних звичок, які руйнують користь здорових продуктів / Фото Unsplash
На жаль, усі ці страви мають спільну проблему – в них занадто багато консервантів та солі. Так, вони довше зберігаються, однак це не те, що потрібно вашому організму.
Ви можете приготувати здоровий салат та з'їсти його з великим гамбургером, або ж приготувати овочі на пару зі смаженою картоплею. Це ж саме стосується йогуртів. Сам по собі – це корисний продукт, але ароматизатори, барвники та цукор нівелюють його користь.
Смаження повинно стати найменш використовною технікою приготування страв. Для того, щоб приготувати кориснішу їжу, використовуйте духовку, а ще краще – просто відварюйте чи тушіть бажані продукти. Таким чином ви збережете більше поживних речовин.