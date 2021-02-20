Коли все виходить з-під контролю: 7 стратегій, які допоможуть жити з невизначеністю

Люди прагнуть мати інформацію про своє майбутнє, як от їжу, секс та інші життєво необхідні речі. Наш мозок сприймає невизначеність як загрозу і намагається захистити нас. В результаті погіршується здатність зосереджуватися на чому-небудь, з’являється невпевненість.

Що ми можемо зробити, коли все здається неконтрольованим? Доктор філософії Крістін Картер каже, що замість того, щоб чинити опір чи уникати цих почуттів, ми можемо навчитися сприймати двозначність, піклуватися про себе та з’ясовувати, як ми хочемо жити. Ось 7 стратегій від науковиці, які допоможуть впоратися з невизначеністю.

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Не чиніть опору

Немає сумнівів, що ми переживаємо складні часи. Але протистояння нинішній реальності не допоможе нам відновитись, навчитися, рости чи почуватись краще. Як не дивно, опір подовжує наш біль і труднощі, посилюючи складні емоції, які ми відчуваємо.

Замість того, щоб чинити опір, ми можемо практикувати прийняття. Це дозволить побачити реальність ситуації в цей момент і спонукає нас рухатися вперед.

Інвестуйте в себе

Найкращий ресурс, в який ви маєте зараз інвестувати – це ви. Адже коли цей ресурс вичерпується, наш найцінніший актив пошкоджується. Іншими словами, коли ми недостатньо інвестуємо у своє тіло, розум чи дух, ми знищуємо наші найважливіші життєві інструменти.

Потрібно підтримувати стосунки, які приносять нам задоволення й сенс, висипатися та відпочивати, коли ми втомилися, і обов’язково знаходити час для розваг.



Знаходьте час, щоб займатися тим, чого хочете / Фото pexels

Знайдіть здорові способи втішити себе

Дуже важливо заспокоїти себе здоровими способами. Якщо ми хочемо залишатися гнучкими, нам потрібно почуватись у безпеці. Коли ми відчуваємо себе невпевнено, наш мозок намагається врятувати нас, активуючи нашу дофамінову систему. Цей порив дофаміну спонукає нас шукати нагороди, роблячи спокуси більш спокусливими. Мозок змушує робити не зовсім корисні речі – ще один келих вина замість розумного сну, або ж кілограм тістечок замість спортзалу.

Складіть список здорових способів втішити себе. Піти в похід або погуляти з сусідом, поспілкуватися телефоном з другом, подрімати чи просто переглянути смішне відео. Ці речі можуть здатися дріб’язковими, але вони дозволяють нам бути тими людьми, якими ми хочемо бути.

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Не вірте всьому, про що думаєте

У непевні часи особливо важливо не вірити своїм думкам, які прогнозують найгірший сценарій. Звичайно, може бути корисно розглянути найгірші сценарії, щоб ми могли активно запобігти катастрофі. Але коли ми віримо цим стресовим думкам, ми схильні реагувати емоційно, ніби найгірший випадок вже відбувається в реальному житті, а не лише в наших головах. Ми сумуємо за речами, яких насправді не втратили, і реагуємо на події, які насправді не відбуваються. Це змушує нас відчувати загрозу, страх і небезпеку.

Замість того, щоб поглинати кожну напружену думку, ми також можемо обдумувати і найкращий можливий сценарій.

Зверніть увагу

Протилежність невизначеності – не впевненість, а присутність. Замість того, щоб уявляти собі страшне і невідоме майбутнє, ми можемо звернути свою увагу на наше дихання. Чи кожного разу, коли миємо руки, ми могли б запитати себе, як у мене справи? Зверніть увагу, які емоції ви відчуваєте, і в якому місці вашого тіла вони живуть.

Навіть коли здається, що все поза нашим контролем, ми все одно можемо контролювати те, на що звертаємо увагу. Ми можемо вимкнути сповіщення, щоб новини чи соціальні медіа не впливали на нашу свідомість. Ми можемо відмовитись від своїх роздумів і негативних фантазій, спостерігаючи за тим, що насправді відбувається у нашому внутрішньому світі тут і зараз. Це дозволить виховати спокій, відкритість і зменшити темп.



Виховуйте спокій / Фото pexels

Припиніть шукати когось, хто б вас врятував

Коли ми поводимося так, ніби ми безсилі, ми потрапляємо у пастки гніву та безпорадності. І ми починаємо сподіватися, що інші люди врятують нас від біди. Хоча це може бути добре, коли інші рятують нас, але більшість рятівників насправді не допомагають. Вони, як правило, дають нам дозвіл, щоб уникнути відповідальності за своє життя.

Щоб найкраще впоратися з невизначеністю, нам слід припинити скаржитися. Коли ми беремо відповідальність за своє життя, ми обмінюємо фальшиву силу жертви реальною силою.

Знайдіть сенс у хаосі

Нас найкраще мотивує наше значення для інших людей. Ми будемо працювати більше, довше і краще – і будемо щасливішими від роботи, яку ми робимо, якщо знаємо, що хтось інший виграє від наших зусиль. Дослідження показують, що ми почуваємось добре, коли перестаємо так сильно думати про себе і підтримуємо інших.

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Коли ми бачимо щось, що потребує вдосконалення, наступним нашим кроком має бути ​​усвідомлення того, що ми особисто можемо зробити для того, щоб стати частиною рішення. Які навички та таланти ми можемо залучити для вирішення проблеми? Що насправді важливо для нас і як ми можемо бути корисними?

Сенс і мета – джерела надії. Коли світ є страшним або невпевненим, розуміння того, що ми здатні дати щось іншим людям, а також відчуття цілі можуть заземлити нас краще за будь-що.