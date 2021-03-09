Вибачити і рухатися далі: 9 порад від дослідників прощення

Після заподіяння кривди прощення може здатися невловимим і майже міфічним поняттям. Але незалежно від того, чи зіткнулися ви зі зрадою з боку друга, невірністю у шлюбі чи іншою кривдою, вам потрібно вибачити людину, щоб рухатися далі.

Це важка робота, але вона того варта. Зрештою прощення чужих вчинків може мати позитивний вплив на ваше самопочуття. Науковці Тайлер ВандерВіл і Фредерік Лускін займаються дослідженням цього явища. Вони розробили методи, які, як вони кажуть, допомогли людям досягти прощення за все – від обману до смерті дитини.

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Прощення не є ознакою слабкості

Іноді існує помилкова думка, що прощення полягає в тому, щоб поступитися. Або що це дозволяє людям топтатися по вас. Дослідження, які ми провели, показують, що це не так. Насправді це неймовірно потужна і самовідновлювальна реакція на образу,

– говорить доктор ВандерВіл.

Результати досліджень показують, що прощення призводить до нижчих рівнів депресії та тривоги, а також вищих рівнів надії, щастя, задоволення життям та самооцінки.

Спробуйте переформулювати прощення як бажання знайти ці речі для себе, тому що ви можете прощати, не потураючи неприйнятній поведінці.

Прощення і примирення – це не обов'язково одне і те ж

Коли хтось заподіює вам біль, особливо у випадках обману та невірності, важливо провести різницю між прощенням та примиренням.

Прощення, пояснює доктор ВандерВіл, іноді може спричинити примирення, але не завжди. Бувають ситуації, коли примирення може бути навіть недоречним, зокрема у випадках домашнього насильства.

У випадках невірності примирення вимагає праці обох людей

Невірність насправді болюча й руйнівна в стосунках. І коли відбулася зрада довіри, прощення однієї людини недостатньо для примирення та просування вперед,

– говорить доктор ВандерВіл.

Крім того, каже науковець, має бути покаяння з боку винуватця і запевнення того, що це більше не повториться. Обидва партнери повинні хотіти зцілення.



Обидва партнери повинні хотіти зцілити свої стосунки / Фото pexels

Коли ви готові пробачити, починайте із заспокоєння нервової системи

Доктор Лускін має чотириетапний процес, щоб допомогти людям працювати на шляху до прощення. І він починається з практики управління стресом. Науковець пояснює, коли людей ранять або ображають, їхній адреналін підскакує. Його мета – змусити вас зосередитися на проблемі та не відпускати її. В результаті тіло розвиває звичну реакцію надниркових залоз і кожного разу, коли проблема спадає на думку, адреналін знову підіймається.



Коли ви згадуєте образу, ваш адреналін підскакує / Фото pexels

Щоб змінити таку реакцію організму, він радить людям зробити 2 глибоких вдихи животом, а потім думати про щось позитивне кожного разу, коли образа спадає на думку. Після 50 разів практикувань тіло може заспокоюватись ефективніше.

По-друге, працюйте над своєю здатністю відчувати вдячність. Це наступний крок у процесі доктора Лускіна. До прикладу, коли ви бачите неправильні речі, ви завжди їх помічаєте. Так само треба помічати те, що є правильним. Лускін змушує пацієнтів витрачати час, щоб оцінити такі явища, як приємна погода чи прекрасний захід сонця, або інші дрібниці у своєму житті, за які вони повинні бути вдячними.

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Пам’ятайте, ви не завжди отримуєте бажане

Ці, здавалося б, різкі слова є критично важливими для методу доктора Лускіна, оскільки прощення стосується ситуацій, які склалися не так, як ми хочемо, каже він. Це когнітивне обрамлення допомагає працювати над прийняттям і навіть знижує артеріальний тиск.

Змініть розповідь історії у своїй голові

Змініть історію у вашій свідомості від тієї, де ви стали жертвою жахливого вчинку, до такої, де ви є героєм за прощення жахливого вчинку.

Доктор Лускін пояснює, що такий спосіб мислення, наприклад, допоможе тим, хто завершив нездорові стосунки. І надалі він не відмовлятиметься від них взагалі, а працюватиме над тим, щоб мати інші, здоровіші стосунки.

Модель прощення від доктора ВандерВіла

Доктор ВандерВіл закликає людей практикувати прощення за такою схемою: згадування, співчуття, альтруїстичний подарунок, здійснення та утримання.

Ця модель була використана в низці досліджень, а також під час індивідуальної групової терапії. Результати показали зниження депресії й тривоги та збільшення надії й прощення.

Покроково цей процес виглядає так:

Згадування. Думайте про подію об’єктивно і не придушуйте її.

Співчуття. Спробуйте поставити себе на місце іншої людини і подумайте, чи не було в мотивації ненависті. Вам не потрібно мінімізувати неправомірні дії чи зневажати власні емоції, але спробуйте подумати про те, чи ця дія не була особистою.

Альтруїстичний подарунок. Подумайте про те, щоб дарувати прощення, як подарунок. Більшість людей почуває себе краще, коли дарує щось іншим. І прощення теж так працює. Також може бути корисно поміркувати про час, коли хтось інший дав вам дар прощення, і згадати, що ви тоді відчували.

Здійснення. Зобов’яжіть себе простити. Ви можете зробити це, розповівши своєму кривднику про це, або ж сказати комусь іншому. Ви навіть можете записати це.

Утримуйте. Потримайте своє прощення, водночас розуміючи, що для емоційної сторони вам знадобиться трохи більше часу.

Забуття не повинно бути вашою метою

Ключем до пошуку прощення є не придушення спогадів – так, аби ніколи більше не думати про це, а швидше – "пам’ятати по-іншому". Тобто знову ж таки треба, щоб у ваших спогадах ви не були жертвою, а тим, хто подолав біль і став емоційно стійкішим.

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У вашій історії ви повинні бути тим, хто подолав біль / Фото pexels

Практикуйте прощення кожного дня

Ви насправді можете навчитися прощенню, зробивши його рисою вашої особистості.

Коли в контексті шлюбу ви використовуєте практику прощення, як за дрібні образи, це насправді формує ваш характер і змушує вас бути добрішими до інших,

– говорить доктор ВандерВіл.

Він додає, що це може поліпшити ваше життя та призвести до кращого суспільства, а також допоможе розірвати цикл злочинів і помсти.