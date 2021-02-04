Косметолог про антивіковий догляд: чому популярні засоби не допоможуть позбутися від зморшок

Шкіра обличчя не може "розгладжуватися" та змінювати контур за допомогою кількох б'юті-процедур. Безліч розрекламованих компонентів – лише плацебо. А деякі й зовсім пересушують та пошкоджують шкіру. Чи варто в такому разі купувати антивікові креми? Розбираємося разом із косметологом!

Джерело: Beautyhack

Розбиратися в темі антивікових засобів потрібно з базової інформації про будову шкіри. Це пов'язано з тим, що саме специфіка функцій кожного шару може наглядно показати, чому доглядова продукція не просто малоефективна, а й часами шкідлива для нашого обличчя. Тож поговоримо детальніше про кожен із 3-х шарів шкіри.

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Епідерміс (або зовнішній шар шкіри) виконує бар'єрну функцію. Життєвий цикл його клітин становить близько 30 днів. Далі вони відмирають, а на їх місці утворюються нові. За епідермісом йде дерма. Це багатоскладова система з безліччю клітин. У цьому шарі знаходиться гіалуронова кислота, кровоносні судини, протоки потових і сальних залоз. Тут же локалізується колаген і еластин, які відповідають за пружність шкіри та формування каркаса. Одна з функцій дерми – насичення епідермісу речовинами, які потрапляють до неї з кровотоку.

Останній шар – підшкірно-жирова клітковина. Вона бере участь в процесі терморегуляції та виконує ряд інших, не менш важливих, функцій.



Утворення зморшок – генетично закладений процес / Фото Pexels

З віком відбуваються такі зміни шкіри:

• вона стоншується

• зменшується шар підшкірно-жирової клітковини на обличчі, щоках і шиї. Водночас вона потовщується на інших частинах тіла;

• знижується кількість мукополісахаридів в дермі;

• знижується кровопостачання шкіри;

• змінюється тип шкіри (найчастіше вона стає сухою);

• значно сповільнюються регенераційні процеси;

• підвищується pH (який зсувається в лужну сторону);

• знижуються бар'єрні властивості.

Кількість колагену та еластину теж зменшується, відбувається перерозподіл обсягів в жирових відділах обличчя. Це генетично закладений процес, який прискорюється при неправильному догляді, дії ультрафіолету і інших несприятливих чинників навколишнього середовища.

Перші ознаки старіння можуть з'явитися після 25 років. головна причина – вільні радикали. Вони буквально "виривають" воду з будь-якого доступного місця, провокуючи оксидативний стрес, кінцевим результатом якого може стати загибель клітин. Вільні радикали також стають причиною накопичення "ламаного" колагену, що стає причиною передчасного утворення зморшок. Чи здатні впоратися з цим креми? Розберімося!



Ефективний рецепт боротьби з віковими змінами – здоровий спосіб життя / Фото Pexels

Гроші на вітер?

Насправді стимулювати синтез колагену не може жоден косметичний засіб, що б там не говорили виробники. Але це не означає, що всі креми – марна трата грошей.

Як мінімум, засоби для щоденного догляду зволожують і підтримують водний баланс, допомагаючи епідермісу краще зберігати вологу. Без цього зморшки утворюються активніше. Також завдання антивікових кремів – компенсувати поверхневому шару шкіри ті поживні речовини, які не отримуються з дерми. Ще один плюс – подібні засоби чинять регенеруючу дію, прискорюючи поділ клітин, а також стимулюють кровообіг.

Реклама любить прикрашати характеристики тих чи інших компонентів. Так морські водорості чи ікра – виключно зволожуючі компоненти, які не мають відношення до боротьби зі зморшками.

Колаген і еластин – теж інгредієнти з ефектом плацебо! Навіть найбільша їх доза не допоможе підвищити пружність шкіри. Все, чого можна домогтися цими інгредієнтами, – закупорити пори та порушити обмінні процеси.

Альфа-гідроксікислоти – популярний інгредієнт в засобах anti-age. Їх головна функція – ексфоліація. Вони допомагають прибрати змертвілі клітини, зменшити вираження пігментних плям і постакне, але на глибину зморшок це не вплине.

Купувати чи не купувати – вибір за вами. Однак не спішіть розраховувати на могутню силу та вражаючий ефект. Щоб справді покращити свій зовнішній вигляд, слід дотримуватися простих правил: добре висипатися, збалансовано харчуватися та уникати стресу. І все це – абсолютно безкоштовно.