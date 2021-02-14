Аюрведа: 3 принципи велнес-практики, які допоможуть пережити морози

Попри активний розвиток технологій і фармакології, стародавні велнес-практики займають сьогодні важливе місце в усвідомленості, правильному способі життя та відновленні тіла. Індійська аюрведа, історія якої налічує 5 тисячоліть, теж має чимало рекомендацій, які, як мінімум, зроблять морози більш комфортними для вас та вашого тіла.

Аюрведичні практики направлені на гармонізацію життєвих сил. Втім, універсальних порад не існує – зі зміною пір року змінюються і рекомендації. Як зберегти здоров'я та енергію взимку? У аюрведи є 3 перевірені методи!

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Зимове харчування



Змініть свої звички / Фото Pexels

Наш стан змінюється з погодою. Дотримуватися сезонного розпорядку означає дотримуватися правил здорового харчування. Згідно з традицією аюрведи підвищити імунітет та підтримати організм в сезон холодів допоможе правильно підібране меню.

Взимку організму потрібна тепла їжа з великою кількістю корисних жирів. Тому аюрведа рекомендує включити в меню гарячі супи, овочеві рагу, різні каші та тушковані блюда. А ось сирі овочі та свіжі фрукти індійська практика рекомендує залишити до весни.

Аналогічні правила вибору поширюються і на напої. Важливо звертати увагу на їх температуру: взимку краще відмовитися від охолоджених рідин і віддати перевагу теплій воді та чаю. Таке харчування дозволить насититися швидше, уникнути переїдання та отримати від їжі максимум користі.

Спеції, які зігрівають



Використовуйте спеції, які зігрівають / Фото Pexels

Говорячи про зимове меню, важливо пам'ятати не тільки про продукти, але і про доповнення до них – особливі спеції. Аюрведа не випадково приділяє увагу приправам, які сприяють налагодженню травлення. Тож, що варто включити у свій раціон?

Чорний перець

Має протизапальний і антибактеріальний ефект. Крім того, компоненти перцю знижують інсулінорезистентність та позитивно впливають на печінку.

Куркума

Ця спеція містить куркумін – речовину, яка володіє протизапальними та противірусними властивостями. Ефективність куркуми підвищиться, якщо додати до неї трохи чорного перцю.

Імбир

Сприяє покращенню травлення, зміцнює імунітет, а також бореться з поганим холестерином. Імбир можна додавати в тушковані овочі, чай та випічку.

Гвоздика

Ця спеція відома своїми противірусними властивостями, вона здатна вгамувати кашель і полегшити біль в горлі. Також гвоздика ефективно знімає зубний біль. Гвоздику додають до м'яса, плову, використовують у випічці, а також заварюють з нею чай.

Кориця

Регулює тиск, підвищує чутливість до інсуліну і прискорює метаболізм. Какао, кава, випічка – варіантів використання кориці безліч.

Мускатний горіх

Допомагає при респіраторних захворюваннях, а також знімає біль. Спеція майже універсальна: мускатний горіх застосовується для приготування м'яса, чудово поєднується з овочами, а також привносить неймовірний аромат в десерти.

Зволоження шкіри



Зволожуйте шкіру / Фото Pexels

В зимовий період аюрведа радить використовувати олії не тільки в їжу, але і для традиційного масажу тіла. За словами фахівців промаслювання тіла знімає стрес і стимулює кровообіг. Клінічних досліджень про фізіологічний ефект цієї процедури поки небагато, але є дані про те, що вона допомагає знизити артеріальний тиск.

Полюбити масаж варто хоча б за його приголомшливий вплив на шкіру. Олія сама по собі чудово зволожує, а в поєднанні з масажем надає лімфодренажний ефект, завдяки чому шкіра стає більш гладкою і пружною. Для процедури потрібно кунжутну олію – саме її рекомендують використовувати в зимовий період.

Техніка масажу проста. Починайте з верхівки: нанесіть олійку на коріння волосся і помасажуйте волосяну частину голови. Потім розітріть вуха. Тепер можете переходити до рук. Після цього нанесіть масло на живіт, рухаючись за годинниковою стрілкою; потім – на ноги. Приділіть особливу увагу ліктям і колінам – шкіра в цих місцях зазвичай найбільш суха. Насамкінець помасажуйте ступні.

Після масажу необхідно почекати 15 – 30 хвилин, щоб олія проникла в шкіру і наситила її. Після цього прийміть теплий душ.

Як часто потрібно проводити процедуру, залежить від вашого типу шкіри. Якщо взимку вона схильна до сухості, зволожувати тіло варто кожен день. Якщо шкіра нормальна, достатньо 3 – 4 процедур на тиждень, а якщо жирна – однієї.