Без запалень і зморшок: 10 продуктів, які уповільнюють старіння шкіри

Наша шкіра – найпомітніше свідчення того, як ми насправді турбуємося про свій організм. Зморшки часто є ознакою надмірного стресу, пігменті плями виникають внаслідок гормональних порушень, а незбалансоване харчування може призвести до висипів.

Здорова збалансована дієта, в основі якої – цілісні продукти, грає ключову роль в зниженні ризиків різних захворювань і уповільнення старіння. Це підтверджують й результати досліджень. На думку вчених, деякі поживні речовини здатні запобігти пошкодженням шкіри. Вони мінімізують несприятливі фактори зовнішнього середовища, утримують вологу в організмі та допомагають шкірі сяяти.

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Звичайно, значення має сонце, спадковість, якість догляду за шкірою, кількість випитої води та безліч інших факторів. Але, усуваючи один негативний фактор, ви наближуєте свою шкіру до бажаного ідеалу.

Перераховані продукти нейтралізують запалення і захищають від негативного впливу зовнішнього середовища та шкоди, заданої вільними радикалами. Як наслідок – ваша шкіра залишається красивою і здоровою.

Ягоди



Чорні ягоди запобігають старінню шкіри / Фото Pexels

Чорниця, ожина, малина і журавлина містять велику кількість антиоксидантів – флавонолів, антоціанів і вітаміну С, які допомагають уповільнити старіння клітин. Чорні та сині ягоди володіють максимальним антивіковим ефектом, оскільки містять найвищу концентрацію антиоксидантів.

Листова зелень

Темна листова зелень, особливо шпинат і капуста, містить антиоксиданти, лютеїн і зеаксантин, які допомагають захистити організм від негативних наслідків ультрафіолетового опромінення. Кожен раз, коли шкіра піддається впливу сонячних променів, вона потребує відновлення, але зазвичай виходить так, що вона травмується повторно. Це призводить до порушення ДНК епідермісу, запалень, окислювального стресу і придушення Т-клітинного імунітету, а також підвищує ризик раку шкіри й прискорює її старіння.

Огірки

Багаті оксидом кремнію, який допомагає сформувати колаген, що перешкоджає появі зморшок.

Гуава



Гуава містить велику кількість вітаміну С / Фото Pexels

Потужне джерело вітаміну С, який підтримує вироблення колагену і сприяє поліпшенню зовнішнього вигляду шкіри.

Томати

Відрізняються високим вмістом лікопену (як і кавуни), який діє подібно до сонцезахисного крему та захищає шкіру від УФ-випромінювання, появи пігментних плям і старіння. Томати також містять вітамін C і калій, які регулюють рівень води в клітинах шкіри.

Авокадо

Його жирні кислоти допомагають підтримувати здоровий жировий баланс шкіри, а вітамін Е і біотин забезпечують шкіру, нігті і волосся живильною підтримкою.

Гранат

Містить елагову кислоту й пунікалагін, які уповільнюють процес старіння шкіри, пригнічуючи вільні радикали. Це, своєю чергою, захищає природний колаген в шкірі.

Жирна риба

Дика риба, зокрема сардини, оселедець, скумбрія і лосось, містить жирні кислоти омега-3, які зберігають шкіру, волосся і нігті зволоженими, а також підтримують еластичність шкіри, зміцнюючи клітинні мембрани.

Волоський горіх



Горіх має протизапальні властивості / Фото Pexels

Горіхи багаті поліненасиченими жирними кислотами і вітаміном Е, які ефективно працюють проти старіння і мають протизапальні властивості.

Темний шоколад

Антиоксиданти флаваноли в какао-бобах, допомагають зменшити запалення шкіри, викликане впливом ультрафіолету. Гіркий шоколад хорошої якості допомагає поліпшити циркуляцію крові і підвищує здатність шкіри утримувати вологу, тим самим перешкоджаючи появі зморшок.