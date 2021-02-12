Безглузда альтернатива: чи шкідливе вживання безалкогольного пива

У безалкогольному пиві відсутній найнебезпечніший компонент алкогольних напоїв – етиловий спирт. Але це не означає, що такий напій автоматично стає корисним. По-перше, в ньому досі містяться цукри, по-друге, існує ризик розвитку психологічної залежності.

Ідея безалкогольного пива проста: виробники забирають все погане, щоб споживачі отримали лиш хороше. Виглядає логічно: якщо прибрати з напою спирт, в ньому повинні залишитися виключно нейтральні та корисні речовини. У пиві – це деякі мікроелементи (кальцій, магній і фосфор), а також хміль, який, якщо вірити невеликим дослідженням, знижує рівень тривожності та допомагає заснути.

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Проте головна проблема безалкогольного пива пов'язана не стільки з алкоголем, скільки з його відсутністю. Як це можливо – розбираємо далі.



Чим шкідливе безалкогольне пиво / Фото Unsplash

Цукор vs спирт

Всі алкогольні напої калорійні. 500 мілілітрів пива містить 216 калорій, калорійність вина залежить від сорту, але це число варіюється від 73 – 106 на 100 мілілітрів напою.

Головне джерело цих калорій – алкоголь. Втім, 80% отриманої з алкоголю енергії витрачається організмом на його засвоєння. Коли з пива і вина видаляється етиловий спирт, технічно їх калорійність знижується. Однак тепер головним джерелом калорій стає цукор. На цю заміну впливає саме технологія виробництва.

Перший спосіб виготовлення безалкогольного пива – не доводити бродіння солоду до кінця за допомогою спеціальних дріжджів або різкого охолодження. В цьому випадку солодовий цукор не встигає перетворитися в алкоголь і залишається в пиві.

Другий спосіб – дати пиву добродити і тільки потім випарувати з нього алкоголь або відфільтрувати його молекули за допомогою зворотного осмосу, як домішки з води. В такому випадку ні цукру, ні алкоголю в пиві не залишається, але виникає нова проблема. Без спирту пиво втрачає смак і аромат, а заодно – захисту від патогенної мікрофлори.

Тому виробникам доводиться вже самим додавати в нього цукор. Саме це забезпечує безалкогольні напої смаком та запобігають скисанню.

Якщо вміст цукру в алкогольному пиві нульовий, то в безалкогольному варіанті вже міститься 10 грамів цукру на 0,3 літра. Тож, якщо у вас проблеми з інсулінорезистентністю або ви вирішили скоротити споживання солодкого – краще відмовитися й від безалкогольного аналога.

Психологічна залежність

Уважно читайте склад безалкогольного пива на етикетці: цукор може ховатися під позначкою мальтози, глюкози або солодового екстракту.

Гаразд, припустимо ви вирішили боротися з алкогольною залежністю та перейти на безалкогольне пиво. Але іронія в тому, що імітація смаку та аромату за допомогою ароматизаторів і цукру робить безалкогольні аналоги не кращим вибором.

Пивний смак викликає викид дофаміну, а значить – саме він може стати стимулом для розвитку залежності (так, навіть якщо пиво не містить алкоголю). Ще одне дослідження показало, що пивний аромат може підштовхнути до рецидиву, якщо у вашій історії є алкогольна залежність.

Якщо ви боретеся з залежністю або просто хочете, щоб алкоголю в вашому житті стало менше – не варто зайвий раз імітувати його споживання.