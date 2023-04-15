Війна вплине на ваш живіт: гастроентеролог попереджає

Війна забирає чимало сил в українців. Проте її вплив може бути дуже несподіваним.

Один із них – біль чи проблеми у животі. Гастроентеролог Станіслав Кравчук пояснив, як стрес від війни може вплинути на ваше здоров'я.

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Чому стрес може спровокувати біль у животі

Українці під час війни відчувають різний спектр емоцій, хоч часто переважають тривога, стрес, страх, розпач. Саме ці стани часто можуть викликати у нас больові відчуття в кишківнику, тож не завжди причиною є гастрит чи інші захворювання органа.

Станіслав Кравчук пояснює це підвищеною чутливістю травної системи до больового подразника. Особливо це загострюється на тлі постійних стресових станів, тому вас може боліти живіт вище або нижче, може пекти у стравоході.

Біль у животі можуть викликати різні фактори / Фото Pexels

Зараз причинами болю найчастіше стають не кровотечі чи виразки, а те, що у людини став дуже чутливим до болю травний тракт. І це, на жаль, розуміють не всі лікарі та пацієнти,

– наголошує гастроентеролог.

Пацієнтів з відповідними проблемами стало значно більше саме через повномасштабну війну Росії проти України. У таких випадках варто, перш за все, працювати із психологічними станами пацієнта.

Якщо ви тривалий час відчуваєте біль, обов'язково зверніться до відповідного лікаря. Він допоможе призначити правильне лікування. Процес мав би виглядати наступним чином: