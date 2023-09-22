Як позбутися зубного болю в домашніх умовах: 9 дієвих способів

Зубний біль вночі може ускладнити наш сон, або ж взагалі не дасть нам заснути. Ви можете полегшити біль завдяки прийому знеболюючих препаратів, жування гвоздики чи використання додаткової подушки.

Не завжди нам вдається потрапити на прийом до стоматолога на наступний день одразу після того, як нас заболів зуб. Якщо вам доводиться чекати кілька днів, перш ніж вилікувати зуб, радимо скористатися кількома дієвими методами.

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Знеболювальний препарат

Прийом знеболюючих препаратів, таких як ібупрофен, є швидким і простим способом для багатьох людей ефективно зменшити легкий або помірний зубний біль.

Холодний компрес

Використання холодного компресу може допомогти полегшити зубний біль. Прикладіть пакет з льодом загорнутий в рушник до болючої сторони обличчя. Це допоможе звузити кровоносні судини, що відповідно зменшить зубний біль та дозволить людині заснути.

Прикладання холодного компресу до болючої ділянки на 15–20 хвилин кожні кілька годин увечері також може допомогти запобігти болю.



Холодний компрес допомагає зняти зубний біль / Фото Pexels

Піднятя подушки

Скупчення крові в голові може викликати додатковий біль і запалення. Для деяких людей підняття голови за допомогою додаткової подушки може полегшити біль настільки, щоб вони могли заснути.

Лікувальні мазі

Деякі лікувальні мазі також можуть допомогти зменшити зубний біль. Безрецептурні знеболюючі гелі та мазі, які містять такі інгредієнти, як бензокаїн, можуть знеболити область, однак дітям його мастити не можна.

Полоскання солоною водою

Просте полоскання солоною водою є поширеним домашнім засобом від зубного болю. Солона вода є природним антибактеріальним засобом, тому вона може зменшити запалення. Це, своєю чергою, допомагає захистити пошкоджені зуби від інфекції.

Полоскання солоною водою також може допомогти видалити частинки їжі або сміття, що застрягли в зубах або яснах.



Полоскайте рот водою з сіллю / Фото Deposit Photo

Полоскання перекиснем водню

Дослідження 2016 року Trusted Source виявило, що полоскання ротової порожнини перекиссю водню допомогло зменшити зубний наліт і симптоми пародонтиту.

М'ятний чай

Чай з м’яти може допомогти зняти зубний біль. Дослідники відзначають, що перцева м'ята містить антибактеріальні та антиоксидантні сполуки. Ментол, активний інгредієнт перцевої м’яти, також може спровокувати легке оніміння чутливих ділянок.

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Гвоздика

Евгенол, який є одним із основних компонентів гвоздики, може зменшити зубний біль. Результати клінічного випробування 2015 року показали, що люди, які наносили евгенол на ясна та лунку після видалення зуба, мали менше болю та запалення під час загоєння.

Евгенол діє як болезаспокійливий засіб. Щоб використовувати гвоздику від зубного болю, замочіть мелену гвоздику у воді, щоб зробити пасту. Потім нанесіть пасту на зуб або помістіть її в порожній чайний пакетик і покладіть у рот.

Крім того, можна полегшити біль, якщо обережно пожувати або посмоктати одну гвоздику, а потім залишити її біля хворого зуба. Цей метод не підходить для дітей, оскільки вони можуть проковтнути занадто багато гвоздики.

Часник

Часник – це звичайний домашній інгредієнт, який деякі люди використовують для полегшення зубного болю.

Аліцин, який є основною сполукою в часнику, має сильну антибактеріальну дію, яка може допомогти вбити бактерії в роті, які призводять до карієсу та зубного болю. Просто розжувавши зубчик часнику і поклавши його біля зуба, можна полегшити біль.