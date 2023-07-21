Вже їжте груші: ось чому вони такі корисні

Ці соковиті фрукти, які достигають якраз в середині літа, можуть бути не тільки надзвичайно смачними, але й дуже корисними. Спробуйте додати їх до свого раціону, і ви неодмінно помітите результат!

Якщо в вашому холодильнику все ще немає груш, терміново купіть цей неймовірний продукт, адже вони здавна використовуються у лікуванні багатьох хвороб – зокрема, запалення, закреп та похмілля.

До слова Корисно знати: 5 овочів, які краще їсти сирими

Чим корисні груші

Ці незвичайні фрукти можуть допомогти людям, які мають підвищений рівень цукру; також вони допомагають знизити ймовірність захворювання на діабет 2-го типу. Окрім того, містить груша й немало поживних речовин: зокрема, антиоксидантів та клітковини.

Багата груша й на вітаміни С та К, а також калій. Впливає цей фрукт також на здоров'я кишківника. Науковці переконані, що може груша і знизити ризики серцевих захворювань та допомогти уникнути накопичення "поганого" холестерину.



Груша дуже корисна для кишківника / Фото Pexels​

Втім, обов'язково враховуйте, що груша багата не тільки на вітаміни, але й на вуглеводи. Тільки один плід містить 22 грами вуглеводів, а це в півтора раза більше, ніж одна порція цієї речовини.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Як і будь-який інший фрукт, грушу варто їсти повністю. Намагайтеся не чистити шкірку груші, адже саме в ній міститься найбільше корисних речовин. Та пам'ятайте про те, щоб ретельно мити фрукти перед вживанням.

Та якщо вам не подобається смак свіжих груш, необхідні поживні речовини ви можете отримати і з консервованих плодів, адже навіть в них є досить багато клітковини. Але зверніть увагу на сироп, у якому консервують груші – важливо, щоб на етикетці не було надпису про доданий цукор. Шукайте фрукти, упаковані в воді чи власному сокові.

Поживними залишаються й сушені груші.