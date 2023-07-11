Їжте її щодня: ось чим корисна кориця

Кориця – це не тільки запашна спеція, яку можна додати до ранкової кави, але і джерело величезної кількості поживних речовин. Ви й не підозрювали, скільки користі вам може принести ця пряність.

Якщо ви не знаєте, які спеції додати до свого раціону, щоб зробити ваші страви не тільки здоровими, але й ароматними, кориця – ідеальний вибір. Вона не тільки додасть їжі неповторного смаку, але й допоможе зміцнити імунітет і оздоровитися.

Цікаво Ось що станеться, якщо їсти фаст-фуд кожного дня

Чим корисна кориця

Одним з найважливіших компонентів кориці, який приносить чимало користі, вважають коричний альдегід. Цю сполуку використовують в ароматизаторах, проте вона необхідна для організму. Альдегіди регулюють рівень цукру в крові, тож можуть допомогти людям, які страждають від діабету.

Альдегіди, що містяться в кориці, не впливають на рівень гемоглобіну, проте допомагають знизити кількість холестерину в крові. Спробуйте додати цю спецію до свого раціону, і якщо ви намагаєтеся скинути кілька зайвих кілограмів.

Деякі дослідження показують, що кориця корисна під час схудення та допомагає при ожирінні. Іноді пряність використовують у лікуванні проблем зі шлунком та кишківником.



Кориця може допомогти людям з діабетом / Фото Pexels​

Корисні властивості кориці можуть протидіяти таким захворюванням:

рак;

алергії;

карієс;

інфекції;

хвороба Альцгеймера.

Кориця також має антиоксидальні, протизапальні та антибіотичні властивості, проте потрібні додаткові дослідження, щоб довести її користь у цих сферах.

Споживання кориці щодня піде вам на користь, проте не варто нею зловживати. Експерти радять не їсти більше, ніж половину чайної ложки порошку на день. Натомість надто великі дози кориці можуть бути токсичними.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Попри те, що ця пряність може стати в пригоді багатьом людям, деяким варто уникати її у своєму харчуванні. Зокрема, кориця може викликати алергії та роздратування шкіри. Якщо після її вживання ви відчуваєте подразнення або на шкірі з'являються почервоніння, спробуйте обмежити цю спецію у раціоні.

Також вживати корицю обережно потрібно людям, які регулярно приймають медикаменти. Ця спеція може впливати на дію антибіотиків, ліків проти діабету та засобів для розрідження крові.