Починайте їсти руколу: ось чому вона така корисна

Літо – це найкращий час, щоб збагатити свій раціон овочами й зеленню. Спробуйте додати до свого щоденного харчування більше руколи, і ви відразу помітите, що вона не тільки смачна, але й надзвичайно корисна.

Руколу часто додають у салати та інші страви через її унікальний смак та свіжість, проте не всі знають, що вона має також протизапальні властивості та може запобігати раковим захворюванням. 24 Канал розбирався, як саме рукола поліпшить ваше здоров'я.

До слова Їжте це, щоб дожити до 100 років

Чому потрібно їсти руколу

Ця однорічна рослина містить чимало корисних вітамінів та мікроелементів і може збагатити ваш щоденний раціон необхідними для організму мінералами. Зокрема, у руколі є вітаміни А, В, С, К та Е, а також магній, цинк, залізо, селен та фолат.

Якщо ви страждаєте від захворювань нервової системи, спробуйте збагатити своє щоденне харчування цією запашною пряністю. Допоможе вона і збадьоритися – рукола містить мікроелементи, які роблять її чудовим енергетиком. Вона підвищує працездатність, приводить у тонус та допомагає нормалізувати водно-сольовий баланс.



Рукола покращує травлення / Фото Pexels

Спробувати їсти більше руколи варто і тим, хто прагне скинути кілька кілограмів. Ця рослина покращує травлення, налагоджує обмінні процеси та допомагає вивести надлишки холестерину. Користь зелень принесе і хворим на цукровий діабет.

Цей продукт дієтологи радять вживати й людям з виразками та пошкодженнями стінок шлунку. А В-каротин, що міститься у рослині, покращує стан шкіри, нігтів та волосся. Можна використовувати її і як маску для обличчя – тоді вона стає засобом для сповільнення старіння.

Користь може принести й олія з руколи. Її часто застосовують для відбілювання пігментних плям і веснянок та у лікуванні дерматитів. Олію можна мастити й на волосся – вона зміцнює корені, зволожує та запобігає утворенню лупи. Радять її наносити після хімічної завивки та фарбувань для відновлення структури.

Проте руколу варто вживати з обережністю, адже для деяких людей вона може бути шкідливою. Зокрема, радять утриматися від неї алергікам та тим, хто хворіє на подагру, коліт та дискінезію жовчовивідних шляхів.