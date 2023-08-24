Справжній суперфуд: ось чому вам варто їсти більше вівсянки

Якщо ви часто замислюєтеся, що ж приготувати на сніданок, вівсянка стане ідеальним варіантом. Ця каша не тільки дасть вам енергії на цілий день, але й допоможе оздоровити тіло.

Вівсянка – дуже розповсюджена каша, яку можна придбати у будь-якому магазині, і недарма вона є таким популярним сніданком. Її можна готувати у безліч різних способів, робити солоною чи солодкою, і однаково вона принесе вашому організму чимало переваг.

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Чим корисна вівсянка

Овес, з якого і готується вівсяна каша, надзвичайно поживний та містить багато вуглеводів та клітковини, які потрібні для збалансованої роботи організму. Вівсяна каша також є чудовим джерелом білка, у якому міститься чимало незамінних амінокислот.

А цілозерновий овес ще й багатий на антиоксиданти та корисні рослинні сполуки, поліфеноли. Ці речовини допомагають знизити артеріальний тиск та розширити кровоносні судини, а це згодом сприяє кращому кровотоку.



Вівсянка містить багато антиоксидантів та білка / Фото Pexels​

У цій каші також можна знайти чимало бета-глюкану, одного з типів розчинної клітковини. Він утворює густий, гелеподібний розчин у кишківнику та приносить цілу низку переваг організму.

Зокрема, бета-глюкан відповідає за:

зниження рівня глюкози в крові;

посилений ріст корисних бактерій у травному тракті;

регуляцію діабету 2-го типу.

Необхідно додати цей продукт до свого раціону й тим людям, які мають проблеми з серцево-судинною системою. Один з основних факторів ризику хвороб, пов'язаних з серцем – високий рівень холестерину, а овес допомагає знизити його.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Спробувати їсти більше вівсянки варто й тим, хто хоче слідкувати за рівнем цукру у крові. Особливо корисною ця каша буде для людей, які хворіють на ожиріння чи діабет 2-го типу. Ці позитивні ефекти пов'язані зі здатністю бета-глюкану затримувати спорожнення шлунка та всмоктування глюкози у кров.