Баклажани корисніші, ніж ви думали: ось 3 причини їх їсти

Якщо ви полюбляєте баклажани, ви маєте знати, що ці овочі можуть бути не тільки чудовим сезонним доповненням до будь-якої страви, але й продуктом, який може покращити ваше здоров'я у кілька несподіваних способів.

Пасльонові є одними з найпопулярніших овочів влітку та на початку осені, адже вони смачні, поживні та їх можна використовувати у безлічі страв. І, певно, вам доводилося чути про користь від баклажанів, і недарма – адже цей овоч містить більше вітамінів і поживних речовин, ніж ви можете уявити.

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Зменшує запалення

Дієтологиня Сара Гароне переконана, що баклажани можуть бути дуже корисними для зменшення запалень в організмі, адже вони містять антоціани – пігменти, що надають овочам характерний фіолетовий колір.

Ці речовини також є антиоксидантами, а наука довела, що якщо ваш раціон багатий на антиоксиданти, ще допоможе зменшити запалення.

Стабілізує рівень цукру

Якщо ви шукаєте смачні продукти, які можуть допомогти регулювати ваш рівень цукру, баклажани стануть чудовим вибором. Глікемічний індекс цього продукту коливається від 15 до 30, що вважається досить низькою оцінкою.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Окрім того, баклажани не підвищують рівень цукру надто різко, а клітковина, яку вони містять, допомагають підтримувати рівень глюкози у нормі. На відміну від вуглеводів, клітковина проходить через весь організм неперетравленою, а це уповільнює засвоєння цукру.



Баклажани допомагають регулювати рівень цукру / Фото Pexels​

Допомагає втрачати вагу

Цей овоч також стане чудовим доповненням до щоденного раціону для людей, які хочуть скинути кілька кілограмів. Це теж відбувається через високий вміст клітковини, адже саме ця речовина є важливим елементом будь-якого плану схуднення. Якщо ви вживатимете велику кількість клітковини.

Чимало досліджень показали, що дієта з високим вмістом клітковини дозволяє втрачати вагу набагато швидше та ефективніше.