Їжте гарбуз вже зараз: ось як він може вас оздоровити

Гарбуз – це чи не головний сезонний овоч. Але він не тільки дешевий та неймовірно смачний, але і містить чимало поживних речовин і вітамінів і може здивувати цілющими властивостями.

Можливо, ви полюбляєте готувати гарбузовий суп чи кашу, проте ви могли навіть не підозрювати, що ці страви роблять з вашим здоров'ям. У гарбузі є неймовірна кількість корисного для очей бета-каротину та інших антиоксидантів, а також вітамінів й мінералів. Про головні причини їсти гарбуз розповіла дієтологиня Сімон Арунян.

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Корисний для очей

Ви точно знаєте про користь моркви для очей, проте це не єдиний овоч, який може захистити зір. Повірте, гарбуз не менш корисний, адже містить схожі поживні речовини – а саме вітамін А у формі бета-каротину, і саме він надає овочу помаранчевий колір.

Вітамін А є одним з ключових елементів для білка сітківки ока, а також потрібен для нормального функціонування рогівки.

Зменшує ризик хронічних захворювань

Гарбуз – це рослинна їжа, у якій є багато клітковини, мінералів, вітамінів та антиоксидантів. І всі це речовини можуть допомогти уникнути численних захворювань.

Ви могли цього не знати, та чимало дорослих людей не споживають достатньо клітковини, але саме вона може зменшити ризики численних серцево-судинних захворювань, а також контролює рівень цукру в крові.



Гарбуз може захистити від багатьох хвороб / Фото Pexels

Окрім того, антиоксиданти, яких є чимало у цьому овочі, можуть захистити від окислювального стресу, який може призвести до раку, неврологічних та респіраторних захворювань.

Підтримує здоров'я шкіри

Антиоксиданти з гарбуза також необхідні для здоров'я шкіри – особливо вітамін С. Якщо ви не вживаєте достатньо цього вітаміну, ваша шкіра може стати ламкою, а рани будуть повільно загоюватися.

Також цей вітамін може навіть захистити вас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.