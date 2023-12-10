Глінтвейн може бути корисним: лікар пояснив причини

Зима – це чудовий період для того, щоб приготувати надзвичайно запашний та пряний напій з вина. Та якщо ви думаєте, що глінтвейн шкодить вашому здоров'ю, експерти мають деякі переконливі докази. які доводять, що це не так.

Незалежно від того, чи ви відвідуєте місцевий ярмарок чи готуєте глінтвейн вдома, це один з головних святкових напоїв. І, виявляється, він може не тільки зігріти вас, але й принести деякі переваги для здоров'я. Про те, чим корисний гарячий глінтвейн, розповіла лікарка Дебора Лі.

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Чим корисний глінтвейн

Звісно, якщо вживати будь-який алкоголь у надто великих кількостях, це не вплине добре на ваше здоров'я. Втім, якщо пити глінтвейн нечасто, він і справді може принести певну користь серцево-судинному здоров'ю.

Вам вже, певно, доводилося чути, що вживання червоного вина може вплинути на рівень холестерину: зменшити "поганий" холестерин та збільшити рівень "хорошого". Та у European Journal of Clinical Nutrition опублікували дослідження, яке може підтвердити це. Споживання червоного вина жінками у помірних кількостях може призвести до підвищення хорошого холестерину на 11 – 16%.



Глінтвейн може допомогти зменшити рівень холестерину / Фото Pexels

Втім, не варто сподіватися на те, що глінтвейн допоможе знизити високий рівень холестерину – конкретних доказів цього поки що не існує. Попри те, що деякі дослідження вже показали, що червоне вино може надати переваги, вони пов'язані з вмістом алкоголю, а не конкретними інгредієнтами, що містяться у напої.

Зважайте й на те, що у червоному вині також містяться і антиоксиданти та поліфенольні сполуки, які також позитивно впливають на здоров'я серця. А спеції, які використовують для приготування напою, можуть покращити рівень вашого артеріального тиску.

Наприклад, у гвоздиці, яку майже завжди використовують у напої, міститься багато антиоксидантів, які мають протизапальні властивості, а бадьян може мати позитивний вплив на регуляцію артеріального тиску.