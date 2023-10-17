Мед має цілющі властивості: ви могли цього не знати

Мед містить багато поживних речовин та антиоксидантів, має антибактеріальні властивості та може відігравати важливу роль у лікуванні діабету.

Продукт має кілька потенційних переваг для здоров’я та допомагає в багатьох домашніх та альтернативних методах лікування. Про корисні властивості меду розповіла Кім Чін – зареєстрований дієтолог з Сан-Франциско.

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Багатий антиоксидантами

Мед містить багато важливих біоактивних рослинних сполук і антиоксидантів, таких як флавоноїди та фенольні кислоти.

Антиоксиданти допомагають нейтралізувати активні форми кисню у тілі, які можуть накопичуватися в клітинах і завдавати шкоди. Таке пошкодження може сприяти передчасному старінню, діабетові 2 типу та серцевим захворюванням.



Корисні властивості меду / Фото Freepik

Вплив на рівень цукру в крові

Навіть попри те, що мед підвищує рівень цукру в крові так само, як інші види цукру, антиоксиданти, що містяться в ньому, можуть допомогти захистити від метаболічного синдрому та діабету 2 типу.

Дослідження показали, що мед може підвищити рівень адипонектину – гормону, який зменшує запалення та покращує регуляцію цукру в крові.

Також відомо, що щоденне споживання меду покращує рівень цукру в крові натщесерце в людей з діабетом 2 типу. Втім важливо пам’ятати, що мед треба споживати в помірних кількостях.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Покращує здоров’я серця

Мед також може допомогти запобігти хворобам серця. Згідно огляду, він допомагає знизити артеріальний тиск та регулювати серцебиття.

Допомагає боротися з кашлем

Кашель дуже часто зустрічається в дітей. Одне дослідження показало, що мед є ефективнішим, ніж дифенгідрамін, яким лікують симптоми кашлю.

Кашель є поширеною проблемою для дітей з інфекціями верхніх дихальних шляхів. Ці інфекції можуть впливати на сон і якість життя дітей і батьків.

Також мед допоможе дітям краще спати, однак пам’ятайте, що дітям до 1 року мед давати не можна.