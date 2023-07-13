Вибухова користь: 5 причин їсти щавель кожного дня

Ви могли й не підозрювати, проте звичайна зелень, яку легко купити в магазині, може принести вам величезну кількість користі. Додайте його у свій раціон, і ви неодмінно відчуєте результат!

Щавель використовують у безлічі різноманітних рецептів, його додають до салатів та супів, проте він не тільки смачний, але й вразить цілющими властивостями.

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Чим корисний щавель

Ця зелень надзвичайно багата на різні антиоксиданти, які захищають організм від пошкоджень і нейтралізують шкідливі речовини. Також ці сполуки можуть допомогти уникнути різних хронічних захворювань, зокрема хворобам серця, діабету 2-го типу та навіть раку.

Дослідження показали, що червоний щавель має найбільшу кількість оксидантів, тож він може бути корисним у лікуванні хвороби Альцгеймера.

Експериментів на людях щодо дієвості щавлю проти ракових пухлин ще не проводилося, проте дослідження на тваринах показали, що ця зелень може блокувати ріст ракових клітин.



Щавель може допомогти людям з хворим серцем / Фото Pexels ​

Також щавель змінює певні шляхи, пов'язані з агрегацію тромбоцитів, і це перешкоджає утворенню тромбів. Окрім того, екстракт рослини може розширити кровоносні судини, а це запобігає завищеному кров'яному тиску.

Для більшості людей щавель може бути дуже корисним, проте деякі можуть відчути від нього неприємні побічні ефекти. Якщо в вас є алергії на інші рослини з цього сімейства, або після вживання щавлю ви відчуваєте нудоту, запаморочення чи біль у голові, спробуйте відмовитися від цього продукту у своєму раціоні.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот – перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Також важливо відзначити, що щавель багатий на таку рослинну сполуку, як оксалат, яка заважає засвоєнню деяких мінералів, зокрема кальцію.

Щавель можна вживати як у свіжому, так і в засушеному вигляді. Ця рослина покращує детоксикацію, підвищує імунітет та допомагає зменшити запалення.