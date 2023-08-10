Виноград вразить цілющими властивостями: ось 5 причин їсти його

У серпні саме починається сезон винограду, тож якщо ви ще не насолодилися цією неймовірною ягодою, поспішіть її придбати. Виноград не тільки поживний і смачний, але й багатий на цілий спектр вітамінів.

Виноград часто використовують як легку закуску до вечері чи страву для пікніка, проте не варто забувати, що у багатьох культурах ця ягода споконвіку використовувалася як лікарський засіб. Кожна з ягід містить 1600 сполук, що зміцнюють ваше здоров'я.

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Чим корисний виноград

Ці солодкі грона є чудовим джерелом мінералу калію, який допомагає збалансувати рідину в організмі. Окрім того, калій впливає на зниження кров'яного тиску та зменшення ймовірності захворювання на серцево-судинні захворювання.

Більшість людей не отримують норму калію зі свого щоденного раціону, тож виноград може стати чудовим доповненням до нього.

Впливають ягоди й на здоров'я волосся та шкіри; кісточки винограду багаті на вітамін Е, який допомагає шкірі залишатися гладкою та зволоженою. А інші сполуки у винограді позитивно впливають на приплив крові до шкіри голови, а це сприяє росту та густоті волосся.

Ви могли й не підозрювати, проте ці солодкі плоди ідеально підійдуть й для тих людей, що прагнуть скинути кілька кілограмів. Природні сполуки, які містить ягода, ускладнюють накопичення жиру клітинами організму, а також допомагають жиру розщеплюватися швидше.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Та будьте обережні, щоб не з'їсти надто багато винограду: одна порція становить всього пів склянки, і цієї кількості буде цілком достатньо, щоб отримати максимальну користь від ягоди.



Виноград сприяє схудненню / Фото Pexels​

Окрім того, природні хімічні речовини у винограді полегшують запалення у тілі та захищають клітини від пошкодження. Допоможе ця дивовижна ягода й з поліпшенням зору. Дослідження показали, що раціон, який включає виноград, допомагає запобігти утворенню катаракти та глаукоми.

Якщо ж ви прагнете зміцнити імунітет та захистити свій організм від сезонних захворювань, виноград стане ідеальним вибором. Ресвератрол, одна зі сполук у ягоді, може покращити імунну систему та загоїти рани.