Безсоння може спровокувати смертельну хворобу: вчені назвали, хто у зоні ризику

Здоровий сон – запорука здоров'я та хорошого самопочуття. Водночас проблеми з нічним відпочинком можуть мати серйозні наслідки.

Під час нового експерименту дослідники виявили, що у людей, яким менш як 50 років і які мають проблеми зі сном, значно збільшуються ризики інсульту.

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Чим небезпечне безсоння

У дослідженні взяла участь понад 31 тисяча осіб, дані збирали протягом 2002 – 2020 років, а середній вік людей становив 61 рік. Загалом було зафіксовано більш як 2 тисячі випадків інсульту.

Для аналізу учасників поділили на 9 груп, врахувавши симптоми безсоння. За шкалою кожен з них збільшував ризик інсульту на 7%, тобто якщо було 5 – 6 симптомів, то люди мали до 51% більший ризик інсульту протягом періоду дослідження.



Сон повинен бути міцним і стабільним / Фото Pexels

Річ у тім, що симптоми безсоння можуть підвищити ризик розвитку діабету, гіпертонії, дисліпідемії. Це, своєю чергою, може бути фактором потенцйного розвитку інсульту. Більший ризик був для людей, молодших за 50 років.

Частота інсультів збільшується з віком, також збільшується частота безсоння в міру старіння. Тому може бути складно виявити зв'язок між безсонням та інсультом у літніх людей,

– каже докторка Йоханна Фіфі.