Ви цього не знали: ось що може спричинити рак

Причин виникнення ракових пухлин може бути немало, і влітку особливо варто стерегтися сонця. Та існує ще один несподіваний фактор, який впливає на це смертельне захворювання.

Нещодавно вчені довели, що першопричиною виникнення раку може бути стрес. Більшість людей і не підозрюють, що постійна напруга призводить не тільки до безсоння чи мігрені, але й до таких серйозних проблем зі здоров'ям.

До слова Ця "невинна" звичка викликає безсоння

Стрес може спричинити рак

Якщо протягом тривалого часу ви не можете добре спати, відчуваєте тривожність та постійний тиск, будьте обережні, адже все це – симптоми стресу. І хоча прямих доказів, що вказували б на його зв'язок з виникненням раку, все ще немає, він суттєво підвищує ризики хвороби.

Коли ви перебуваєте у тривожному, неспокійному стані, вам набагато складніше піклуватися про свої потреби, займатися спортом та правильно харчуватися. Окрім того, стрес схиляє до куріння й надмірного вживання алкоголю, які також негативно впливають на здоров'я. Для боротьби з напругою чимало людей вдаються до переїдання, а ось вже воно може призвести до раку.

Також науковці переконані, що стрес ослаблює імунну систему, що має захищати організм від вірусів та мікробів, і так ви стаєте більш вразливими для цілої низки неприємних, а то й смертельних хвороб. Останні дослідження показали, що люди, які відчували тривалий стрес на роботі, виявилися більш схильними до раку передміхурової залози.

Тиск і тривога можуть сприяти розвитку раку грудей та яєчників. Це відбувається через те, що під час стресу організм посилено виробляє гормон норадреналін, що стимулює ріст ракових клітин.



Стрес підвищує рівень норадреналіну в організмі / Фото Pexels

Існує два види стресу, які по-різному впливають на ваше здоров'я. Перший – гострий, його ви відчуваєте, коли запізнюєтеся на автобус чи не встигаєте вчасно виконати завдання. Він швидкоплинний і, хоч і залишається неприємним, не завдає непоправної шкоди організму.

Другий вид стресу – хронічний. Серед його симптомів – нудота, безсоння, зміна ваги та труднощі з концентрацією. Цей стан може тривати тижнями та місяцями. Якщо ви помітили в себе схожі симптоми, експерти радять звернутися за професійною допомогою до лікаря.

Як боротися зі стресом

Повністю уникнути стресу, на жаль, неможливо. Проте існують кілька дієвих способів, які можуть допомогти подолати його швидко та з мінімальною шкодою для здоров'я.

Перш за все, лікарі переконані, що на рівень напруги серйозно впливає сон. Часто люди не замислюються над тим, що недосипання робить вас більш нервовими та неуважними, а це зрештою призводить до стресу. Спробуйте нормалізувати свій графік сну та витрачати на нього щонайменше 7 годин, і ви майже відразу помітите позитивний результат.

Деякі експерти також радять спробувати йогу чи медитацію. Обидві практики допоможуть вам впорядкувати думки й розібратися з тим, що вас тривожить.

Останній спосіб простий, проте надзвичайно дієвий – спробуйте з кимось поговорити. Часто розмова з близькими друзями чи родичами допомагає виплеснути емоції та почати сприймати ситуацію під іншим кутом. Та якщо ситуація є надзвичайно особистою, лікарі радять звертатися до психолога.