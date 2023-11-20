Навіть якщо на ваших батареях немає видимих забруднень, їх все одно потрібно помити, пише 24 Канал. Пилюка й бруд завжди збираються на батареях, тому їх треба ретельно промити, адже вони накопичуються між секціями та впливають на тепловіддачу.

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Як і чим відчистити чавунні батареї

Щоб добре очистити місця накопичення пилюки – використовуйте йоржик, попередньо обмотавши його вологою марлею. Якщо хочете застосувати сухий спосіб очищення – обирайте щітку для пилу та пилосос, однак такий метод найкраще підходить для біометалевих та сталевих приладів.

А ще дуже важливо мити батареї, якщо ви чи ваші члени сім’ї страждають на алергію. Витирайте вологою ганчіркою батареї раз в тиждень, аби видаляти свіжий бруд та забирати пилюку, яка могла там накопичитися.



Чавунні батареї треба мити кожного тижня / Фото Pexels

Якщо в кімнатах достатньо буде лише зволоженої ганчірки, то от батарея на кухні може піддатися жировим нашаруванням. Тому краще застовувати теплу воду з кількома краплями рідини для миття посуду.

Зверніть увагу, що застосовувати хімічні агресивні засоби не варто, оскільки після обробки може злізти фарба. З домашніх засобів можна використовувати рідке мило, перекись водню, соду та лимонну кислоту. Інтенсивніші забруднення на батареї в кухні можна відчистити завдяки зубній пасті чи порошку.

Як і чим відчистити алюмінієву батарею

Спробуйте скористатися феном і продути батарею. Для цого заздалегідь розмістіть на підлозі вологу тканину. На ній і залишиться увесь бруд з батареї.

Також використайте парогенератор. Продуйте ним батарею, а бруд спаде на підлогу. Батарею помийте та витріть насухо.



Алюмінієві батареї чистіть за допомогою фену та парогенератору / Фото Radiators