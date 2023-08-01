Припиняйте їсти рибу: вона може вам нашкодити

Вам може здатися, що риба – це надзвичайно здоровий продукт, який принесе вам немало користі. Втім, ви можете помилятися: вона може виявитися досить шкідливою.

Риба має численну кількість переваг для здоров'я, проте під час покупки її у магазині вам потрібно бути особливо уважними, адже цей продукт може виявитися неякісним. На поживні властивості риби впливає те, як її вирощували, зловили та навіть якість води, у якій вона перебувала.

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Чим шкідлива риба

Океани, в яких виловлюють чимало риби, що потім опиняється на вашому обідньому столі, сповнені забруднюючих речовин, мікропластику, ртуті та важких металів. Вам може здатися, що тоді варто просто купувати рибу, яку вирощують на фермах, проте й тут усе не так просто.

Там риб тримають у тісних резервуарах, що наповнюються пестицидами, фекаліями, антибіотиками та хімікатами. Експерти переконані, що риба, вирощена у таких умовах, може підвищити ризик захворювання на рак. Зокрема, ті люди, які стверджують, що часто вживають рибу, мають підвищену схильність до меланоми, раку шкіри.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Звісно, не можна забувати й про корисні властивості риби; зокрема, саме завдяки цьому продукту ви можете отримати необхідну дозу жирних кислот омега-3, які допомагають знизити рівень "поганого" холестерину в організмі. Та ці самі речовини можна отримати не тільки з риби, але й з ламінарії, водоростей та інших рослин, що ростуть в океані.



Рибу можна замінити водоростями / Фото Pexels​

Виявляється, разом з рибою, багатою на жирні кислоти ви також споживаєте:

меркурій;

поліхлоровані біфеніли;

діоксини;

елементи пестицидів;

морські воші;

нанопластикові частинки.

Можливо, ви думали про те, щоб замінити червоне м'ясо, яке може бути некорисним, на рибу, проте таким чином ви не отримаєте значних переваг для організму. Втім, це не означає, що від риби потрібно відмовитися.

Експерти переконані, що найкраще вживати цей продукт не частіше трьох разів на тиждень. Таким чином ви отримаєте усю користь та вбережетеся від шкідливого впливу деяких елементів, що потрапляють до вашої страви.