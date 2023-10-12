Чому не варто пити воду з лимоном: відповідь здивує

Ймовірно, вам неодноразово доводилося чути про користь води з лимоном, проте вона може принести вам не тільки користь, але й чимало шкоди. Переконайтеся, що ви знаєте про всі побічні ефекти цього напою.

Лимони і вода з додаванням лимона відомі як засоби для схуднення та підтримання імунітету, і у невеликих кількостях вони й справді можуть вам допомогти. Та це не панацея, тож вживати лимонну воду потрібно відповідально. Про ймовірну шкоду від неї розповіла докторка Сваті Редді.

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Може призвести до карієсу та ерозії емалі

Лимони належать до кислих цитрусових, тож якщо ви вживатимете лимонний сік часто і надмірно, ви можете з часом відчути гіперчутливість зубів та появу карієсу через кислоту в лимонах.

Для того, щоб уповільнити процес руйнування зубів, ви можете спробувати пити свої напої через соломинку – так ви уникнете прямого впливу лимона на зуби. Також уникайте чищення зубів відразу ж після вживання лимонного соку та пийте разом з ним більше води.

Може викликати мігрень

Ви могли про це й не здогадуватися, та цитрусові часто викликають головні болі та мігрені. Це може відбуватися через те, що у цих фруктах міститься тирамін – це природний моноамін, що часто викликає біль у голові. Тож якщо після вживання лимонів ви часто відчуваєте головний біль, спробуйте зменшити кількість цих фруктів у своєму раціоні.

Можуть з'явитися проблеми зі шлунком

Часте споживання цитрусових може призвести до кислотного рефлюксу, нудоти, печії та інших кишково-шлункових проблем. Якщо ви відчуваєте будь-які подібні симптоми, проконсультуйтеся з лікарем перед тим, як додавати до повсякденного раціону воду з лимоном.



Велика кількість лимонного соку може призвести до печії / Фото Pexels ​

Може призвести до появи виразок в ротовій порожнині

Якщо ви питимете надмірну кількість води з лимоном або вживатимете цей фрукт у дуже великих кількостях, ви підвищуєте ризик появи у вашій ротовій порожнині невеликих уражень. Вони є незаразними, проте залишаються болючими та неприємними. Тож перед тим, як знову пити лимонний сік, спершу дочекайтеся загоєння усіх виразок у ротовій порожнині.

Лимонна шкірка може містити різноманітні мікроби

Ви про це не здогадувалися, проте шкірка лимона може бути розсадником великої кількості мікроорганізмів, що можуть призвести до різноманітних небезпечних захворювань. Переконайтеся, що ви вичавлюєте сік лимона у напій, а не додаєте його скибки разом зі шкіркою.