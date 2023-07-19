Ви їсте пластик: ось як це відбувається
Джерело:Medical News Today
Понад 170 хімічних речовин, що необхідні для створення пластику, можуть бути вкрай шкідливими для людини. Зокрема, ці сполуки викликають канцерогенні захворювання та погіршення роботи імунної системи.
Ви могли й не підозрювати, але кожного разу, коли ви їсте звичайну, здавалося б, їжу, ви разом з нею споживаєте ще й велику частку мікропластику. Він потрапляє чи не в усі запаковані оброблені продукти.
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Чим шкідливий мікропластик
Мікропластик, який потрапляє в вашу їжу, складається з фрагментів стабілізаторів, пластифікаторів, мастил, наповнювачів та інших хімічних речовин. Їх виробники використовують для того, щоб надати пластмасам бажаних властивостей – прозорості, гнучкості й довговічності.
Втім, чимало з цих сполук дуже токсичні та шкідливі для організму людини. Зокрема, щонайменше 15 з них є руйнівними для ендокринної системи. Ці речовини впливають на такі гормони, як естроген, тестостерон та інсулін, не тільки імітують, але й порушують їхні функції. Це призводить до збільшення ризику хронічних захворювань.
Вчені довели, що токсичні елементи мікропластику, що ви вживаєте в їжу, впливають як на безпліддя у чоловіків та жінок, а також на розвиток синдрому полікістозних яєчників.Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот – перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!
Окрім того, дослідження показують, що тривалий вплив мікропластику може підвищити ризик розвитку діабету 2-го типу та хвороб серця. Науковці стверджують, що шкода від пластику може бути такою ж, як і від збалансованої дієти.
Мікропластик підвищує ризики виникнення діабету / Фото Pexels
Важливо пам'ятати й про те, що токсичні речовини впливають на здоров'я кишківника та імунної системи. Саме кишківник грає важливу роль в імунітеті людини, і постійний вплив мікропластику може викликати дисбактеріоз.
Ви могли й не підозрювати, проте кожна людина протягом року з'їдає приблизно 50 тисяч частинок мікропластику. Ця цифра збільшується до 90 000 частинок для тих, хто часто вживає воду в пластикових пляшках.