Чи потрібно чистити гриби перед приготуванням: відповідь здивує

Якщо ви полюбляєте гриби і часто додаєте їх до свого раціону, ви, певно, стикалися з дилемою: а чи варто їх чистити? Деякі люди це роблять, інші ж – ні, проте правильна відповідь тільки одна.

Гриби – це неймовірний овоч, який може збагатити ваші страви унікальним смаком, а для вегетаріанців стане чудовою заміною м'ясу. Ці продукти можуть мати різну форму, розмір та смак, але незвичність грибів може спершу заплутати.

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Чи потрібно чистити гриби

Коротка відповідь на це запитання, що турбує велику кількість людей – ні. Тож якщо ви зазвичай робите це, навіть не витрачайте час та зусилля. Виявляється, у шкірці цих овочів немає нічого шкідливого.

Шкірка грибів не настільки товста, щоб вона зіпсувала смак вашої страви і до того ж абсолютно безпечна. Більшість професійних кухарів, які подають їжу в ресторанах, навіть не намагаються чистити їх, а просто використовують після миття та подрібнення.



Шкірку грибів чистити не потрібно / Фото Pexels ​

Вид грибів також немає значення: ви можете сміливо використовувати їх відразу ж після покупки та миття.

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Втім, деякі вважають, що шкірка грибів, як і в інших овочах, найбільш корисна частина, та це теж неправда. Наприклад, в картоплі та бататі максимум поживної цінності міститься в шкірці, але у грибі найкориснішою є ніжка. Саме ця частина овочу багата на клітковину, вітамін С та мідь.

Тим часом шкірка, нехай і безпечна, не містить поживних речовин.

Та не забудьте про те, що хоч шкірку чистити й необов'язково, мити гриби просто необхідно. Саме це допомагає прибрати увесь бруд та бактерії, які могли потрапити на гриби під час їхнього росту та транспортування. Особливо ретельно їх потрібно мити, якщо ви плануєте вживати їх у сирому вигляді.