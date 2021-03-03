З чого розпочати день: 7 енергетичних напоїв, створених природою

Прагнете отримати заряд бадьорості? Не тягніться за енергетиком чи кавою, адже ефект, зумовлений цими напоями, пов'язаний з тимчасовим стрибком рівня цукру в крові та нетривалою дією кофеїну. А значить вже через кілька годин ви повернетеся до вихідних позицій та навіть почуватиметеся більш виснаженими.

Існує безліч натуральних енергетичних напоїв, які допомагають вам зарядитися бадьорістю без побічного підвищення рівня цукру в крові. Це означає, що разом з ними ви не отримаєте порожні калорії та не страждатимете від енергетичного збою. А той факт, що безліч цих напоїв можна зробити вдома, допоможе вам уникнути додавання цукру та інших штучних інгредієнтів.

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Ось 7 найкращих природних енергетичних напоїв, які ви можете спробувати вже сьогодні.

Комбуча



Комбуча / Фото Unsplash

Це ферментований чай, приготований з SCOBY (симбіотичної культури бактерій та дріжджів), більш відомої, як чайний гриб. Комбуча має чимало переваг для здоров'я: до її складу входять вітаміни групи B, глюкуронова кислота та інші антиоксиданти. Але найбільшу популярність чай отримав завдяки своїм пробіотичним бактеріям та оцтовій кислоті, які підвищують рівень енергії.

Дослідження показують, що налагодження балансу здорових бактерій допомагає краще розщеплювати поживні речовини з їжі, яку ми вживаємо. Водночас оцтова кислота пришвидшує метаболізм, тобто використовує калорії з їжі ефективніше, ніж інші напої.

Чай Улун

Оцтова кислота є єдиною коротколанцюговою жирною кислотою, яка допомагає досягнути системного кровообігу, забезпечуючи енергію для м’язів та інших тканин.

Китайський чай відрізняється високим вмістом катехінів, подібних до тих, що містяться у зеленому чаї. Саме вони сприяють здатності організму розщеплювати жир, що підвищує рівень енергії.

Дослідження показують, що катехіни в улуні допомагають організму використовувати жирові клітини для енергії. Також було встановлено, що регулярне вживання чаю збільшує витрати енергії та окислення жиру на 12%, а це означає, що ви зможете отримувати енергію з їжі та при цьому худнути!

Зелений чай

Дослідження показали, що 1 – 2 чашки зеленого чаю можуть розігнати метаболізм та забезпечити стабільний рівень енергії впродовж всього робочого дня.

Окрім цього, вважається, що зелений чай збільшує спалювання жиру, заохочуючи жирові клітини виділяти жир. Згодом організм перетворює цей жир в корисну енергію.

Матча



Матча-чай / Фото Unsplash

Матча – традиційний японський напій, виготовлений шляхом подрібнення листя зеленого чаю до дрібного яскраво-зеленого порошку. Унікальна технологія виробництва допомагає зберегти в чаї багато природних антиоксидантів та поживних речовин.

Чайні кущі матчі вирощують у місцях, де немає прямого сонячного світла. Це затримує фотосинтез і уповільнює ріст рослини. Результат – вища концентрація хлорофілу – потужного регенератора та хорошого джерела енергії.

Кокосова вода

Кокосова вода на 95% складається з води, але це не заважає їй бути лідером за вмістом мінералів.

Кокосова вода є значно кориснішою за спортивні енергетичні напої, принаймні через те, що містить у 10 разів більше калію. Саме цей елемент допомагає підтримувати здоровий баланс електролітів, що важливо перед і під час тренування. А магній у кокосовій воді стимулює вироблення енергії та зменшує спазми, завдяки чому ви зможете продовжувати займатися спортом довше.

Найголовніше для спортсменів, що в кокосовій воді менше вуглеводів, ніж у багатьох комерційних спортивних напоях. А це чимала перевага, враховуючи потребу в правильній регідратації після тренувань.

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Єрба-мате



Єрба-мате / Фото Unsplash

Це традиційний напій, виготовлений із висушеного листя падуба, що походить з Південної Америки.

Єрба-мате підвищує рівень енергії приблизно, як кава, але без побічних ефектів. Через це напій рекомендовано для людей, які страждають від фізичної чи хронічної втоми. Також єрба-мате покращує пам’ять та концентрацію уваги. Вважається, що навіть одна чашка напою допомагає почуватися більш мотивованими, стимулюючи вироблення нейромедіатора дофаміну.

Морквяний сік

Морква – це фантастичне джерело бета-каротину – каротиноїду провітаміну А. Бета-каротин є потужним антиоксидантом, який не лише захищає ваше тіло від вільних радикалів, але й підвищує рівень енергії.

За даними досліджень, вітамін А є одним з основних компонентів, які стимулюють вироблення енергії та покращують фізичну активність.

Продукуючи енергію, наші клітини виробляють аденозинтрифосфат (АТФ) – енергетичну молекулу для створення якої необхідна достатня кількість вітаміну А. Таким чином низький рівень цього елементу безпосередньо впливає на вироблення АТФ та призводить до зменшення рівня енергії.