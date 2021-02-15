Цей чоловік вирішив їсти лише картоплю протягом року: чим завершився його експеримент

Попри те, що лікарі радять дотримуватися збалансованої дієти, яка включає білки, жири, вуглеводи, овочі, фрукти, молочні продукти, існують люди, які готові йти на радикальні експерименти та випробовувати на власному тілі незвичні способи схуднення. Наприклад, Ендрю Фліндерс Тейлор вирішив цілий рік їсти лише картоплю. Що з цього вийшло – далі.

"Зробіть їжу нудною, а життя – цікавим". Таким гаслом розпочинає свій експеримент Ендрю Фліндерс Тейлор, який вирішив перевірити, що трапиться з тілом якщо їсти лише картоплю. У своєму відео на Youtube, чоловік детально розповів про наслідки такої дієти.

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Тривала дієта з настільки великою кількістю картоплі здається божевіллям, проте Тейлор, який за рік скинув 50 кілограмів, вважає, що навіть такий експеримент має сенс. Сьогодні чоловік повернувся до збалансованого харчування, але продовжує переконувати аудиторію, що його виклик допоміг покращити загальне самопочуття.

Розберімося, що з цього приводу думають лікарі та дієтологи.

Історія картопляної дієти

Мій виклик проводився в рамках короткотермінової корекції моєї харчової залежності. Мої стосунки з їжею нагадували алкоголізм, тому я вирішив відмовитися від всієї їжі, окрім картоплі.

Коли рік експерименту закінчився, Тейлор повернувся до збалансованого харчування:

Я все ще включаю у свій раціон чимало картоплі, але разом з тим споживаю й інші рослинні продукти, зокрема фрукти, овочі, цільні зерна та бобові. На такій дієті я продовжую втрачати вагу та досі контролюю свою харчову залежність. Разом з тим, я проходжу медичні огляди. Мій лікар задоволений станом мого здоров'я.

Тейлор каже, що до початку картопляної дієти, йому діагностували клінічну депресію. Для боротьби з тривожністю та пригніченням він використовував їжу. Проте сьогодні він позбувся від цієї проблеми і його психічне здоров'я значно краще.



Ендрю Тейлор після року вживання картоплі / Фото Spudfit

Хоча його фотографії до і після вражають, у більшості з нас виникають питання, чи справді картопляна дієта безпечна і практична? ЯК Тейлор отримував білок? Та чи не нашкодить цей спосіб схуднення іншим? Prevention поговорили зі спеціалістом з ожиріння Спенсером Надольським та отримали відповіді.

Чи ефективна картопляна дієта

Під час свого виклику Тейлор їв усі види картоплі, включаючи батат. Для смаку він використовував спеції, трави, нежирний соус чилі або соус барбекю. Якщо він готував картопляне пюре, то додавав лише соєве молоко без олії.

Тейлор з’їдав стільки картоплі, скільки йому було необхідно, щоб повністю втамувати голод. Впродовж першого місяця експерименту чоловік зовсім не тренувався, проте скинув 22 кілограми. Вправи в житті Тейлора додалися вже на другий місяць дієти. Відтоді він регулярно проводив в залі по 90 хвилин на день.

Оскільки в його раціоні не було м'яса, чоловік доповнив свій раціон вітаміном В12.

Ось, що говорить про таку дієту Спенсер Надольські:

Чесно кажучи, картопля містить багато переваг, якщо її готувати правильно. Цей продукт є чудовим джерелом клітковини та вуглеводів, які допоможуть вам насититися. Також картопля багата калієм і вітаміном С. А батат містить чимало вітаміну А.

Але чи є щось особливе у картоплі, що допоможе вам схуднути? Спенсер Надольські переконує, що немає.

Будь-яка дієта, яка призводить до дефіциту калорій, допоможе вам скинути зайві кілограми. Ви можете їсти все, що завгодно і все одно схуднути, якщо спалюєте більше калорій, ніж вживаєте. Проте це важко назвати здоровим способом втрати ваги.

Чи безпечна картопляна дієта

Щоб переконатися, що нічого не загрожує здоров'ю, Тейлор регулярно проходив огляд у лікаря та дієтолога. Протягом всього екскременту, він відчував поліпшення самопочуття.

У мене був високий рівень холестерину, але зараз він нормалізувався. У мене знизився кров'яний тиск і впав рівень цукру.

Але такий ефект, переконують лікарі, викликаний схудненням, а не переходом на картоплю.

Короткотривале перебування на картопляній дієті може й не завдати шкоди, але якщо ви не їсте нічого, крім картоплі впродовж довгого часового відрізка, ваш організм не отримає достатню кількість жиру та білка. Тобто подібний експеримент може призвести до серйозного дефіциту корисних речовин, знизити енергійність, послабити імунну систему та негативно вплинути на вашу концентрацію.

До того ж низький рівень білка, який виникає в організмі на картопляній дієті, найімовірніше, призведе до погіршення стану м’язів.

Результати картопляної дієти – Відео з каналу Spud Fit

Чи варто пробувати картопляну дієту для схуднення

Лікар Надольський вважає, що варто утриматися від такої ідеї:

Картопляна дієта – найбільш обмежувальний тип харчування, який ви могли б коли-небудь випробувати.

Так, у Тейлора це вдалося. Він подовжує розповідати, що почувається значно краще, більше спить та легше прокидається. Також чоловік зазначає, що в нього зник біль в суглобах та покращилася пам'ять. Але не можна забувати, що паралельно з дієтою він займався спортом, що теж відіграє чималу роль в покращенні самопочуття. Тож не варто розраховувати лише на відмову від їжі.

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Відмовляючися від більшості продуктів, ви почнете відчувати постійну втому та голод, – додає Надольський. Картопля може лиш доповнити здорову дієту, але не їсти нічого, крім картоплі – це занадто. Замість цього спробуйте оптимізувати свою дієту, наповнивши її повноцінною їжею. Якщо ви намагаєтеся схуднути, щонайменше 30% вашого раціону повинні складати нежирні білки. Також додайте здорові жири, наприклад, авокадо. А ось картопля стане чудовим джерелом вуглеводів.

Так, "зробіть їжу нудною, а життя цікавим" – звучить красиво, проте люди не повинні відмовлятися від насолоди, яку вони отримують з їжею. Адже це не лише спосіб насититися, але й важлива соціальна частина нашого життя.

Сам Тейлор зазначає, що для різних людей працюють різні техніки покращення самопочуття. На своїй сторінці він просить читачів проводити власні дослідження та не повторювати дивних експериментів, через те, що вони виявилися ефективними для незнайомого хлопця з Інтернету.