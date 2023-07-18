Ось чому позіхання може бути небезпечним

Люди часто позіхають пізно ввечері та рано вранці, незадовго після пробудження. Це абсолютно нормальний процес, проте якщо це відбувається надто часто, позіхання може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Якщо ви позіхаєте дуже часто і навіть тоді, коли не відчуваєте втоми, це може означати, що вам пора звернутися до лікаря. Саме позіхання може бути причиною мігреней, або навіть бути сигналом того, що ви маєте розлад мозку.

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Як часто позіхати нормально

Доктор Йоганнес Юйс переконаний, що надмірним позіхання можна вважати тоді, коли воно відбувається частіше, ніж 3 рази протягом 15 хвилин. Прослідкувати це явище досить складно, тож якщо ви маєте підозру на те, що ви позіхаєте надто часто, спробуйте звернути увагу на те, з якою періодичністю це відбувається та чи відрізняються відчуття.

Здебільшого позіхання є цілком нормальним явищем, однак, як і будь-яке інше, якщо це здається незвичайним або дивним, ви повинні взяти це до відома та, можливо, звернутися до лікаря,

– поділився доктор Сухейл Хуссейн.

Що може означати надмірне позіхання

Однією з найпоширеніших причин цього явища може бути депривація сну. Це може бути як основним захворюванням, так і симптомом інших, більш серйозних хвороб, наприклад, апное уві сні.



Позіхання може бути наслідком проблем зі сном / Фото Pexels

Окрім того, надмірне позіхання може бути одним з наслідків прийому деяких ліків.

Певні ліки, такі як нейролептики або антидепресанти, можуть викликати надмірне позіхання як побічний ефект,

– розповів доктор Юйс.

Та справді страшна причина надмірного позіхання може полягати у певних розладах мозку. Це явище може викликати хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та мігрені. Якщо ваш лікар визначить ці хвороби як причину частого позіхання, він може направити вас до спеціалістів для подальших обстежень.

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Також частою причиною позіхань стають стрес та тривога, і це може бути способом вашого організму впоратися з напругою. Окрім того, до цього може призвести й попередній серцевий напад, який серйозно впливає на постачання кисню навколо тіла.