Сни можуть багато розповісти про вас: ось що вони означають

Протягом десятиліть вчені намагалися витлумачити значення тих чи інших снів, проте й досі ця тема залишається вкрай дискусійною. Та різні сни й справді сняться вам недарма.

Ви могли цього не знати, але навіть під час сну наш розум залишається активним та продовжує працювати. Зокрема, він створює історії та образи, які можуть здаватися безглуздими чи пророчими.

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Чому нам сняться сни

Науковці переконані, що кожної ночі ми бачимо від чотирьох до шести снів. Ви можете сказати, що це неможливо, проте ви так думаєте тільки тому, що зазвичай люди забувають до 95% усіх своїх снів.

Вам сняться сни протягом всієї ночі, проте найяскравіші – у фазі швидкого сну. На сон впливає не тільки те, про що ви думали перед тим, як заснути, але й досвід, який ви переживаєте під час пробудження. Окрім того, сни можуть виявити те, про що ви уникаєте думати.

Дослідження показали, що близько 65% снів пов'язані з тим досвідом, який люди переживають під час неспання. "Стандартні" сни можуть відрізнятися від людини до людини, проте є деякі спільні риси:

зазвичай сни візуальні – тобто перш за все ви бачите образи, а не залучаєте інші відчуття, наприклад, нюх чи дотик;

більшість людей бачать кольорові сни, проте деяким людям можуть снитися чорно-білі сновидіння;

якщо ви відчуваєте небагато стресу, скоріш за все, вам снитимуться хороші сни.

Проте іноді людям сняться страшні, неприємні і моторошні сни. І в них є вагомі причини, пов'язані з тим, що ви робите перед сном.

Зокрема, вам можуть наснитися кошмари, якщо ви дивитиметеся чи читатимете щось страшне на ніч. Погані сни може спричинити і поганий раціон – зокрема, прийом їжі безпосередньо перед відпочинком. Серед інших причин кошмарів: побічні ефекти ліків, хвороби та безсоння.



Кошмари можуть снитися через стрес / Фото Pexels ​

Науковці з'ясували, що існує всього три найпоширеніші теми кошмарів: смерть, фізичне насильство та переслідування чи полювання. Окрім того, деякі люди стикаються не тільки з кошмарами, але й з нічними страхами. Це стан, коли після пробудження ви не пам'ятаєте сон, проте відчуваєте жах і переляк.

Експерти переконані, що якщо вам постійно сняться кошмари, це може бути наслідком вживання певних ліків, психоактивних речовин чи одним з симптомів психічного захворювання.

Загальні теми снів

Коли ви прокидаєтеся після сну, у якому ви були вагітні та бачили зуби, ви можете подумати: "Це точно щось означає". Проте ви будете здивовані: насправді такі сни сняться дуже багатьом людям.

Серед найпоширеніших тем сновидінь:

падіння;

зуби;

вагітність;

бути оголеним на публіці;

політ;

смерть та переслідування;

секс чи зрада.

Та тлумачення однакових снів для різних людей може суттєво відрізнятися залежно від їхніх життєвих обставин. Наприклад, сон про переслідування може свідчити про тривогу, страх чи навіть закоханість.