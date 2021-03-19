Спогади з минулого, передбачення чи глюк: лікар розповідає, чому ми відчуваємо дежавю

Дежавю створює дивне відчуття того, що ми вже переживали нинішню ситуацію. Деякі теорії припускають, що це спогади з іншого життя, інші ж стверджують, що це – передбачення майбутнього. Лікар розкрив деякі наукові дані, які стоять за цим явищем.

Доктор Каран Радж з Великої Британії опублікував відео на тіктоку і пояснив, чому всі ми відчуваємо дежавю. Каже, що це зводиться до "неакуратного адміністратора нашого мозку".

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Що таке дежавю

Слово "дежавю" з французької мови перекладається як "вже бачили".

Це явище створює відчуття того, що ми вже переживали нинішню ситуацію.

Доктор Каран Радж пояснив, що в основному це – глюк у нашому мозку.

Це коли нова короткочасна пам'ять випадково зберігається в довгостроковій пам'яті. Отже, відчувається, що це траплялося раніше, тому що наш мозок каже нам, що це стара пам'ять. Це просто неакуратний адміністратор вашого мозку,

– розповів лікар.

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