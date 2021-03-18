Чому не вдається схуднути до літа: названо 12 основних помилок

Будь-яка дієта вимагає ретельної підготовки. І починати таку підготовку найефективніше зі зміни мислення, вважає психотерапевтка Тетяна Караваєва. Лікарка поділилася основними проблемами, які заважають отримати омріяну фігуру "до літа".

В умовах пандемії не завжди виходить вести активний спосіб життя, а тривале перебування на ізоляції прив'язує нас до холодильника, змушуючи "заїдати" стрес. В цих умовах слідкувати за своєю фігурою стало ще важче. Та навіть ці випробування можна пройти, якщо правильно підібрати мотивацію та ставити перед собою реалістичні цілі.

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Помилка 1. Худнемо заради схвалення

Перш ніж сідати на дієти, важливо правильно вибрати мотивацію. Якщо ви прагнете схуднути, щоб краще почуватися – дійте, але якщо ви вважаєте, що зниження ваги допоможе вам налагодити особисте життя – можуть виникнути проблеми.

Інколи жінки вважають, що після схуднення вони знайдуть кохану людину, заведуть відносини та кардинально змінять своє життя. Однак, крім зайвої ваги, у таких людей можуть бути й інші причини, які руйнують стосунки. Відповідно, коли з втратою ваги не приходить бажане щастя, жінка розчаровується та починає "заїдати" негативні емоції.

Перш за все зрозумійте, що стрункість не додасть вам друзів, не ощасливить, не зробить успішним та не покращить кар'єру. Розв'язання проблем з побудовою комунікації, особистих відносин, успішності – це питання психології, а не дієтології.

Помилка 2. Поганий сон

Вночі, особливо під час першої фази сну, в гіпофізі виробляється гормон соматотропін. Без нього практично неможливо схуднути, навіть при дотриманні жорстких обмежень в їжі. Через це в дієтології існує практика "нормалізації сну".

Якщо у вас поверхневий і рваний сон, окрім дієти доведеться подбати про повноцінний режим сну.

Помилка 3. Якомога швидше втратити 20 кілограмів



Ви ставите нереалістичні цілі / Фото Unsplash

Ефективна дієта розпочинається з реалістичних цілей. Заплануйте скинути 5 кілограмів за 2 місяці, а не 20 за кілька тижнів. По-перше, це корисніше для здоров'я, по-друге, завдання, які не вдалося виконати можуть стати причиною фрустрації – психічного стану, що виникає при невідповідності бажань та можливостей, а також невротичних розладів.

Буває, схуднути заважає перфекціонізм. Людина хоче відразу отримати "ідеальне тіло", а коли розуміє, що нічого не виходить – повністю втрачає мотивацію та припиняє спроби.

Помилка 4. Жорстока дієта

Серйозного зниження ваги можна добитися лише в кілька етапів, але наша психіка погано реагує на завдання, які можуть тривати не один рік.

Навіть якщо вам й вдасться скинути кілька кілограм на таких дієтах, швидше за все, вони повернуться. Тож бажано налагодити правильне харчування з високою кількістю білка, жирів і вуглеводів.

Помилка 5. Не їсти після 6

Відмовляючись від їжі після 18.00, ви дійсно можете схуднути, але втрачене швидко повертається. Коли організм розуміє, що ви можете позбавити його від їжі, він починає запасати жири. Тож не обмежуйте себе в їжі на більш ніж 12 годин. Оптимально, якщо останній перекус буде за 2 – 3 години до сну.

Помилка 6. Їмо швидко



Ви їсте "на ходу" / Фото Unsplash

Всім відомий факто, що сигнал про ситість доходить до мозку приблизно через 20 – 30 хвилин після того, як ми наїлися. Тому не варто поспішати. До моменту, коли ви відчуєте себе ситим, ви з'їсте у 2 – 3 рази більше необхідного. Приймайте їжу повільно і вставайте з-за столу злегка голодним.

Помилка 7. Їсти під час перегляду телевізора та їсти з великих тарілок

Є кілька психологічних прийомів, які допомагають їсти менше. Наприклад, правильно підібраний посуд. Тарілки невеликого розміру на столі дозволяють наїстися маленькою порцією. Красивий посуд допоможе отримати від їжі естетичне задоволення, насолодитися її консистенцією та смаком.

Ще один спосіб – відмовитися від телевізора, гаджетів та інтернету під час прийомів їжі. Відволікаючись на перегляд фільму або новин, ми не помічаємо, як з'їдаємо більше норми.

Помилка 8. Зберігаємо смаколики

Коли людина голодна, вона починає перекушувати всім, що попадеться їй під руку. І якщо у вас завжди є випічка, цукерки, шоколад – стримати себе практично неможливо.

Якщо ж за смаколиками доведеться йти в магазин – зберігається шанс, що вам вдасться зупинитися.

Помилка 9. "Заїдати" злість

В психотерапії зустрічається психогенне переїдання – споживання великої кількості їжі у зв'язку з емоційними проблемами, в результаті – людина набирає вагу або не може схуднути. У цьому випадку просто дієта не допоможе, оскільки посилиться тривога.

Помилка 10. Келих вина зекономить добову норму калорій

Коли їжа стає способом боротьби з емоційною напругою, всі спроби схуднути закінчуються невдачею.

Часто ми не помічаємо перекусів – з'їденої цукерки або бутерброда. Насправді вподовж дня в нас назбирується чимало подібних моментів. Тому дієтологи радять вести щоденник харчування.

Дехто думає, що келих сухого вина – хороша ідея, яка допоможе уникнути переїдання, але це не працює. Будь-який алкоголь підвищує апетит, відповідно, після вина ви захочете перекусити калорійними сиром і виноградом.

Помилка 11. Зважуватися кожного дня

Щоб стежити за динамікою ваги, не обов'язково постійно зважуватися. Достатньо 1 – 2 зважувань в тиждень. Вага залежить від багатьох причин – від кількості випитої рідини, менструального циклу, погоди. Якщо занадто часто вставати на ваги, можна побачити "плюс" і почати турбуватися.

Важливо правильно записувати результати зважування.

Коли вам вдалося скинути кілограм, позначте цей успіх не записом нової ваги, а записати цей прогрес як "77 - 1" – це наочні дані, які фіксують динаміку та чинять кращий психологічний ефект.

Також врахуйте, що бувають періоди застою ваги, пов'язані з гормональними процесами. Вони можуть тривати 1 – 2 тижні. Треба з розумінням ставитися до такої поведінки організму, не розчаровуватися та не думати, що все пропало.

Помилка 12. Їжа – єдине задоволення



Їжа стає вашим єдиним задоволенням Фото Unsplash

Якщо без їжі життя здається сірим і нудним, варто знайти нові хобі: спорт, кіно, прогулянки, творчість. Якщо механізм розв'язання емоційних проблем завжди зводиться до перекусів – трапляються зриви.

Правильні психологічні установки важливо формувати з дитинства.

Часто батьки обмежують дітей в піці та гамбургерах. водночас, проводячи їх дні народження в піцеріях та фастфудах. Через це у дитини формується прив'язка "фастфуд = свято". І виправити цю установку в дорослому віці не завжди просто.

Інколи їжа стає єдиним способом спілкування та приводом зібратися разом. Відтак, у нас формується уявлення, що спілкуватися з друзями та рідним можна тільки за столом. Знову ж таки, в подібних ситуаціях допомагає розширення кола інтересів, пошук спільних хобі та розваг.