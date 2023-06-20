Чи можна хрустіти пальцями та у чому секрет звуку

Полюбляєте хрустіти пальцями, а характерні звуки додають особливості цьому процесу? Розповідає 24 канал, як це може вплинути на вас.

Чи не кожен чув про те, що хрустіти пальцями шкідливо, мовляв, це може призвести до артриту, слабкості кісток або навіть тремтіння рук.

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Чому пальці хрустять і чи шкідливо це

Перше і головне питання: чому виникає хрускіт. Насправді це природний звук, а сигналізує він про лускання бульбашок повітря між суглобами. Спровокувати цей процес може звичайний рух пальцями, під час якого в рідині між суглобами змінюється тиск.

Суглоб – це рухоме з'єднання кісток, які мають суглобові поверхні, окістя, хрящ та оболонку, що продукує синовіальну рідину. Цікаво, що джерелом поживних речовин для хряща слугує активна діяльність: чим активніше ми рухаємося, тим більше поживних речовин надходить до суглоба.

Чи безпечно хрускати пальцями



Чи безпечно хрустіти пальцями / Фото Pexels

Улюблене для багатьох хрускання – це цілком безпечний процес. Зазвичай почути звук можна під час руху після тривалого сидіння в одному положенні. В такому випадку хрустіти можуть пальці, спина, шия та інші суглоби. Спровокувати звуки можна і зумисне: під час зарядки чи протягувань.

Якщо під час хрускоту ви не маєте больових відчуттів – це ознака здорових суглобів, тож і наслідків від такої "розваги" не буде. Сам же феномен жодним чином не пов'язаний з артритом чи нестачею вітамінів.

Причин для розвитку артриту є чимало, і одна з них – вікова. Тож чи не у кожного є ризик після 25 років, коли хрящ стає тоншим і не таким пухким, як під час народження, стикнутись з недугою. Але хрустіння суглобами ніяк не впливає на темпи розвитку артриту.