Солодкі і корисні: вже починайте їсти фініки

Плоди фінікової пальми вже давно відомі як поживний солодкий перекус. Та ви, ймовірно, навіть не здогадувалися про те, скільки користі приховують ці невеликі ягоди.

Спробуйте замінити цукерки та інші солодощі у вашому раціоні поживними фініками, і ви відразу помітите дивовижні зміни у своєму здоров'ї. Ці плоди не тільки дадуть вам заряд енергії на цілий день, але і зміцнять здоров'я та допоможуть запобігти багатьом хворобам.

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Чим корисні фініки

Фініки можуть бути дуже поживним перекусом, адже вони досить калорійні і дуже солодкі, проте вони можуть допомогти вам схуднути. Через сполуки у ягодах рівень "поганого" холестерину у вашому організмі падатиме, і це допоможе контролювати вагу.

Я б запропонував подумати про додавання фініків у свій раціон, фініки та їхні природні сполуки відіграють важливу роль у запобіганні хворобам та проявляють антиоксидантну, протизапальну та антибактеріальну дію,

– поділився доктор Сіддхрт Гупта.

Багаті фініки й на різні антиоксиданти, які допомагають боротися з хворобами. Екстракти цих плодів можуть бути корисними для здоров'я нирок. Останні дослідження показали, що ягоди зменшують концентрацію креатиніну та сечовини в організмі.

Каротиноїди, яких у фініках також чимало, допоможуть оздоровити ваше серце та знизити ризик захворювання очей. Містяться у ягодах також флавоноїди, які вважаються чудовим протизапальним засобом. Вони можуть допомогти людям, які хворіють на діабет, хворобу Альцгеймера, а також захищають від деяких видів раку.



Фініки мають протизапальну дію / Фото Pexels

Ягоди багаті й на мідь, магній та селен, а ці речовини вкрай важливі для підтримки та росту кісток. Натомість вітамін К допоможе згортанню крові та регенерації тканин і кісток. Тож додати фініки до свого раціону варто людям, які хворіють на остеопороз.

Допомогти ці плоди можуть і тим, хто страждає від безсоння. Якщо ви не висипаєтеся протягом тривалого часу, спробуйте зробити напій з фініків і лісових горіхів, і вже за кілька тижнів ви відчуєте різницю у якості відпочинку.

Вітаміни С і D, які є у складі фініків, допоможуть підтримувати вашу шкіру еластичною та затримають молодість на кілька зайвих років. Цей плід також запобігає накопиченню великої кількості меланіну.