Небезпека ударів й падінь: чому виникає струс мозку, як його виявити та лікувати

З усіх видів травматичного ушкодження мозку найбільш поширеним і найлегшим його видом є струс. Типовою причиною струсу мозку є раптовий прямий удар у голову.

За даними Центру медичної статистики України, щороку близько 97,5 тисяч українців травмуються внаслідок падінь – отримують забої, розтяги, вивихи та переломи. Частина з них, ударившись головою, отримують ще й струс мозку. Велика кількість отримує струс мозку у результаті ДТП. Діти, які є більш безпечними, ніж дорослі і за веселою грою не прораховують можливих ризиків (або через вік просто не можуть цього зробити), а також люди старшого віку, в яких порушена рівновага і яким частенько паморочиться у голові, можуть травмуватись як на вулиці, так і вдома.

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Чому струс – це погано для мозку

Мозок складається з дуже ніжних і вразливих тканин, які обволікаються спинномозковою рідиною. Захищають їх кістки черепа. Коли людина отримує удар у голову або її голова зіштовхується з якимось предметом, поштовх, який виникає, може достатньо сильно струсити мозок. Деколи струс буває настільки сильним, що мозок, буквально кажучи, переміщається у черепній коробці, наче торт у картонній коробці.



Головний біль – головний симптом струсу мозку / Фото Pexels

Травматичне пошкодження мозку може спричинити забій його тканин, травмування кровоносних судин і ушкодження нервів, що у кінцевому результаті призводить до порушень нормальної роботи мозку. Якщо людина отримує струс мозку, вона може втратити рівновагу чи навіть свідомість.

Причини та фактори ризику:

падіння (найчастіше трапляється з дітьми та людьми старшого віку);

(найчастіше трапляється з дітьми та людьми старшого віку); контактні види спорту (через відсутність захисного спорядження і належного нагляду відповідальних осіб);

(через відсутність захисного спорядження і належного нагляду відповідальних осіб); дорожньо-транспортні пригоди за участю автомобілістів, мотоциклістів, велосипедистів і пішоходів, а також інші нещасні випадки, які супроводжуються ударом у голову;

за участю автомобілістів, мотоциклістів, велосипедистів і пішоходів, а також інші нещасні випадки, які супроводжуються ударом у голову; фізичне насильство (удари руками, ногами чи предметами у голову);

(удари руками, ногами чи предметами у голову); служба у силових структурах (поліція, армія);

(поліція, армія); виробничі травми ;

; активності на відпочинку.

Як виявити струс мозку у дорослого

Діагностувати струс мозку у домашніх умовах не так вже й легко. Гематому чи поріз на голові візуально добре видно, а от струс мозку неможливо побачити неозброєним оком. Завдання ускладнюється ще й тим, що ознаки струсу мозку можуть не проявлятися протягом кількох днів чи навіть тижнів після отриманої травми, а деякі симптоми взагалі важко помітити, адже тривають вони лічені секунди. Тож дуже важливо вміти розпізнати ознаки струсу мозку, щоб якомога швидше розпочати лікування.

Симптоми струсу мозку умовно можна поділити на 3 групи:

фізичні; ментальні; емоційні.

Отже, підозра на струс мозку виникає, якщо у постраждалого виникають:

розлади свідомості;

запаморочення;

незграбність у рухах;

невиразне мовлення;

нудота та/або блювота;

головний біль;

нездатність утримувати рівновагу;

затуманений зір;

чутливість до світла та/або шуму;

млявість;

дзвін у вухах;

дратівливість або інші зміни у поведінці чи особистості;

труднощі з концентрацією уваги;

втрата пам’яті;

втома або сонливість;

втрата свідомості;

забудькуватість (людина повторює те, про що вже говорила раніше);

уповільнена реакція при відповідях на запитання;

проблеми зі сном;

депресія;

проблеми з розпізнавання смаків або запахів.

Як запідозрити струс мозку у дитини



Після травми дитина повинна перебувати під наглядом / Фото Pexels

Оскільки голова дитини є непропорційно великою до решти її тіла, у малих дітей струс мозку є доволі частим явищем. Якщо лікар діагностував у малюка струс мозку, така дитина у перші 24 години після отриманої травми мусить перебувати під пильним наглядом (і медичного персоналу, і батьків).

Не давайте їй жодних медикаментів (навіть аспірину, адже він може спричинити кровотечу), не проконсультувавшись попередньо із лікарем!

Важливо спостерігати за змінами у поведінці. Діти, особливо малі, не можуть чітко описати, як саме вони почуваються.

Симптоми струсу мозку у дітей:

головний біль;

запаморочення;

нездатність утримувати рівновагу;

розлади шлунку та/або блювота;

втома;

чутливість до світла та/або шуму;

"туман" у голові, уповільнене мислення;

проблеми з пам’яттю або концентрацією уваги (неможливість зосередитися на чомусь конкретному);

дратівливість, відчуття суму, нервозність чи надмірна емоційність, які є сильніші, ніж зазвичай;

порушення сну.

Ступені тяжкості струсу мозку

Ступінь тяжкості струсу мозку фахівці оцінюють з урахуванням трьох факторів – втрати свідомості, пам'яті і рівноваги:

Ступінь 1: легкий, зі симптомами, які тривають менше, ніж 15 хвилин і не супроводжуються втратою свідомості.

легкий, зі симптомами, які тривають менше, ніж 15 хвилин і не супроводжуються втратою свідомості. Ступінь 2: середньої важкості зі симптомами, які тривають довше, ніж 15 хвилин, але не супроводжуються втратою свідомості.

середньої важкості зі симптомами, які тривають довше, ніж 15 хвилин, але не супроводжуються втратою свідомості. Ступінь 3: важкий, під час якого людина втрачає свідомість (може втрачати лише на кілька секунд).

Як відбувається діагностика струсу мозку



Як відбувається діагностика струсу мозку / Фото Pexels

За умови відповідного лікування більшість людей після перенесеного струсу мозку повністю відновлюються. Оскільки струс мозку може бути важким, важливо звернутися до лікаря, щоб застрахувати від можливих негативних наслідків. Фахівець встановить, наскільки серйозним є стан хворого і чи потрібна йому госпіталізація.

Якщо лікар виявить у вас струс мозку першого чи другого ступеня, перед тим, як повернутися до нормального життя, вам доведеться дочекатися зникнення всіх симптомів. Це може відбутися вже через кілька годин, але подекуди процес затягується на кілька днів. Симптоми можуть зберігатися навіть до тижня часу.

Якщо буде встановлено діагноз "струс мозку третього ступеня", лікуватися доведеться у стаціонарі. Лікар може запитати вас, за яких обставин ви травмували голову, а також (аби перевірити вашу пам’ять і концентрацію уваги) може задати вам декілька простих питань, наприклад, "Який сьогодні день?" або "Де ви живете?". Медик також перевірить функції центральної нервової системи – координацію і рефлекси. Аби виключити можливу кровотечу чи інші серйозні ушкодження мозку, вам можуть призначити комп'ютерну (КТ) або магнітно-резонансну томографію (МРТ).

Як проходить лікування струсу мозку

Якщо потреби у госпіталізації немає, лікар надасть список рекомендацій, дотримуючись яких можна доволі швидко повернутися до звичного життя.

у наступні 24 – 72 години після струсу мозку слід уважно прислухатися до себе і якщо симптоми погіршилися - поінформувати лікаря про стан свого здоров’я.

Аби без наслідків та у максимально стислі терміни вийти із цього стану, необхідно:

Взяти паузу. Якщо струс мозку виник унаслідок спортивних занять чи іншої рухової активності, на час відновлення припиніть тренування. Для загоєння мозку ключовим є відпочинок. Якщо повернетеся до активного життя занадто швидко, ризикуєте отримати ще один струс мозку, що у свою чергу посилить ушкодження мозку.

Якщо струс мозку виник унаслідок спортивних занять чи іншої рухової активності, на час відновлення припиніть тренування. Для загоєння мозку ключовим є відпочинок. Якщо повернетеся до активного життя занадто швидко, ризикуєте отримати ще один струс мозку, що у свою чергу посилить ушкодження мозку. Не допустити повторного струсу мозку . Повторні струси мозку виявляють кумулятивний вплив на мозок і можуть призводити до руйнівних наслідків, зокрема до набряку мозку, перманентного його ушкодження, довготривалої непрацездатності чи навіть смерті. У жодному разі не повертайтеся до звичного для вас фізичного навантаження чи діяльності якщо ви все ще відчуваєте симптоми струсу мозку! Лише лікар може дати добро на повернення до нормального ритму життя.

. Повторні струси мозку виявляють кумулятивний вплив на мозок і можуть призводити до руйнівних наслідків, зокрема до набряку мозку, перманентного його ушкодження, довготривалої непрацездатності чи навіть смерті. У жодному разі не повертайтеся до звичного для вас фізичного навантаження чи діяльності якщо ви все ще відчуваєте симптоми струсу мозку! Лише лікар може дати добро на повернення до нормального ритму життя. Усувайте біль медичними засобами, які не містять ацетилсаліцилової кислоти (аспірину). Для втамування болю використовуйте тільки ті медичні препарати, які прописав вам лікар.

Як запобігти струсу мозку

Завжди защіпайте пасок безпеки / Фото Pexels

Струс мозку відбувається доволі неочікувано, тому йому досить важко запобігти. Однак існує кілька практичних порад, які допоможуть знизити ризик травматичного ушкодження мозку: