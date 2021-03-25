Для здорового тіла та чистої шкіри: 5 корисних сніданків

5 видів корисних каш допоможуть підтримати хорошу форму, додадуть енергійності та навіть покращать здоров'я. При цьому, дієтологи рекомендують не обмежуватися одним видом злаків та готувати принаймні 2 – 3 різноманітні крупи впродовж тижня.

Вчені Гарвардського університету прийшли до висновку, що вживання злаків може стати ключем до довголіття. Згідно з їхніми висновками, сніданок, який міститься 6 – 12 грамів клітковини здатен покращити ваше здоров'я.

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Починаючи день з каші, ви покращите своє самопочуття, зокрема мінімізуєте ризик патологій серця та розвитку діабету. А велика кількість злакових допоможе вам урізноманітнити свій раціон та щоранку пробувати щось особливе.

Гречана каша



Чому корисно снідати гречкою / Фото Pexels

З гречкою ви споживаєте практично всі необхідні корисні речовини без ризику набрати зайву вагу. У 100 грамах каші лише 132 калорії. А через відсутність глютену гречка може стати чудовим вибором для алергіків. Гречана каша не має протипоказань, а отже – ви можете їсти її хоч щодня!

До складу гречки входить вітамін А, Е, РР і майже весь ряд групи В. Також у ній міститься кобальт – мікроелемент, необхідний для зміцнення нервової системи, нікель, що підвищує гемоглобін, калій, який укріплює м'язи та селен, що виводить токсини.

Рисова каша

Найкориснішою вважається каша з темного рису. Ця крупа добре насичує та заряджає енергією. Якщо ви звикли вживати легкі сніданки – додайте в тарілку з гарніром небагато молока, фруктів та кориці. Для тих, хто любить ситніші перекуси – рекомендовано доповнити страву рибою чи м'ясом. І не хвилюйтеся про вагу, в 100 грамах каші знаходиться лише 78 калорій.

Рисова крупа містить практично весь набір амінокислот, що позитивно впливає на інтелект та швидкість реакцій. Також в рисі міститься фолієва кислота.

Пшоняна каша



Чому корисно снідати пшоном / Фото Pexels

Пшоно – це справжня панацея при захворюваннях серця і печінки. У каші міститься величезна кількість білка, калію і магнію та мікроелементів, які зміцнюють серцево-судинну систему. Крім того, пшоно регулює роботу печінки, виводить шлаки та іони важких металів. Якщо ви прокидаєтеся з тривогою – пшоно допоможе зняти напругу та налаштувати вас на спокійний робочий день. 100 грамів каші містять 90 калорій.

Щоб урізноманітнити страву – додайте до неї горіхи, карамелізований гарбуз або мед.

Єдине протипоказання стосується людей зі зниженою або нульовою кислотністю шлунка. Тому при гастриті краще придивитися до інших каш з нашого списку.

Вівсяна каша

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Вівсянка здатна розчинятися, потрапляючи в шлунок. Ця унікальна властивість дозволяє каші виводити з організму токсини та отруйні речовини, які виснажують тіло та провокують хвороби. Велика кількість харчових волокон, отриманих з однієї порції страви, очищає кишечник, нормалізує обмін речовин та допомагає худнути. І це не дивно при умові, що 100 грамів вівсянки містять 88 калорій.

Вівсяна каша багата біотином, який відіграє важливу роль в будові клітин, поліпшенні шкіри й нігтів. Також разом з цією кашею організм засвоює вітамін К та Е, які необхідні для підтримання молодості.

Вівсянка чудово поєднується з сухофруктами, медом, ягодами та горіхами. А якщо солодкі страви – не ваше, спробуйте приправити кашу соусом песто, помідорами чері та твердим сиром.

Перлова каша



Чому корисно снідати перловкою / Фото Delo-vcusa

Перлова каша перешкоджає старінню клітин. Лізин, що міститься в крупі, – незамінна амінокислота, яка допомагає у виробленні колагену та сповільнює утворення зморшок. Крім цього, перловка – єдина крупа, що має в складі мелатонін – гормон, який пришвидшує відновлення організму.

Попри те, що 100 грамів каші містять 109 калорій, усі вони розтратяться впродовж активного робочого дня.