Хоча дієтологи радять розпочинати день з напоїв, варто памятати, що не всі з них корисні для організму. Особливо, якщо вживати їх натщесерце.

Щоб уникнути розладів травлення та дискомфорту в епігастральній ділянці живота, деякі напої краще вживати після приймів їжі, повідомляє Tchesnok. До такого висновку прийшла асоціація дієтологів. На основі спостережень, експерти склали список напоїв, які категорично не можна "заливати" в порожній шлунок.

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Мінеральна та льодяна вода

Чому не варто пити холодну воду зранку / Фото Pexels

Надто холодна вода викликає спазм внутрішніх органів та ускладнює процес перетравлення їжі. Інша історія з мінеральною водою. Бульбашки газу подразнюють шлунок та в перспективі можуть стати причиною запалення.

Щоб організм добре прокидався та добре функціонував протягом всього дня, варто пити воду кімнатної температури.

Кава

Хто з нас не починав ранок з запашної кави? Але виявляється і цей напій не ідеальний.

Дієтологи переконані, що каву краще вживати після мінімального сніданку. В іншому разі, кофеїн розпочне підвищувати секрецію шлункового соку. Якщо травний тракт не матиме, що перетравлювати, а соки вже виділяються, – запуститься не зовсім здоровий процес, який руйнує шлунок. Якщо така помилка здійснюється регулярно – у вас може розвинутися гастрит або виразка шлунку.

Соки

Що не варто пити зранку / Фото Pexels

Механізм соків аналогічний тому, який описаний вище. Соки, як і кава подразнюють шлунок. В результаті в людей, які снідають виключно магазинними фрешами та соками, регулярно з'являється печія, яка може перерости в гастрит.

Кисломолочні продукти

Здавалося б, що йогурт, кефір та ряжанка – ідеальні напої для ранку. Але ні. Дієтологи переконані, що ранкове вживання кисломолочних продуктів просто безглузде.

В агресивному шлунковому середовищі, молочнокислі бактерії швидко гинуть. І до кишечника, де вони засвоюються, практично нічого не доходить. Через це дієтологи радять вживати кефір або ряжанку тільки після основної страви.

Лише після повноцінного сніданку можна випивати улюблені напої без шкоди для здоров'я. Тож повноцінно снідайте та бережіть свій шлунок!