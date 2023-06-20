Скористайтесь вже сьогодні: як доглядати за п'ятами

Сонячне літо починає гріти за вікном, тож прийшов зірковий час босоніжок та улюблених пантофлів.

Разом з відкритим взуттям з'являється проблема п'ят, яку можна легко та швидко виправити в домашніх умовах. Вам знадобиться трохи терпіння та наші поради.

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Чому виникають тріщини на п'ятах

Спровокувати такі наслідки можуть як зовнішні, так і внутрішні процеси. Головною проблемою всередині зазвичай є порушення обмінних процесів, що може також призвести до авітамінозу, діабету, грибкових інфекцій чи появи надмірної ваги. Зовнішні фактори, які можуть спровокувати появу тріщин, наступні:

вузьке взуття з грубих матеріалів;

агресивні умови навколишнього середовища (ходіння без взуття);

деякі види спорту;

солона морська вода й вода з додаванням хлору;

неправильний догляд за шкірою стоп чи гігієна ніг.

Як доглядати за п'ятами



Подбайте про здоровий вигляд стоп / Фото Pexels

Ванночки для ніг

Варто подбати про ретельне здорове зволоження, яке допоможе пом'якшити і заспокоїти шкіру. Для отримання максимального ефекту, рекомендуємо додати декілька крапель ефірної олії до теплої води. Занурюйте ноги у воду на 10 – 15 хвилин, а тоді протріть м'яким рушником.

Зволоження кремом

Наступний етап – зволоження кремом або лосьйоном. Використання таких засобів є важливим етапом догляду за п'ятами. Повторювати ритуал можна не лише після ванночок, але на чисту суху шкіру п'ят щоденно.

Скрабування

Допоможе розв'язати проблему потрісканих п'ят і скраб. Він видаляє відмерлі клітини шкіри та згладжує грубість на п'ятках. Приготувати його можна самостійно: змішайте олію (наприклад, оливкову або кокосову) з цукром, кавою або морською сіллю. Масажними рухами наносимо засіб на вологу шкіру п'ят і змиваємо теплою водою.

Чистимо пемзою

Відомий багатьом і безперечно дієвий метод. Спершу змочуємо п'яти в теплій воді, найкраще їх добре розпарити. А тоді легкими круговими рухами поступово видаляємо відмерлу шкіру з п'ят. Не намагайтесь робити це жорстко, не тисніть на пемзу занадто сильно. Тим, у кого є глибокі або кровоточиві тріщини, варто уникати використання пемзи на цих ділянках, з такою проблемою найкраще звернутись до фахівця.