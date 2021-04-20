Фермер їсть одну і ту ж їжу вже понад 10 років: чим небезпечне таке харчування

Чи можна їсти одну й ту саму їжу впродовж довгого періоду? Фермер, який 10 років їсть однакові продукти, переконаний, що можна. На його думку, одноманітне меню – не проблема, якщо знайти те, що ви щиро полюбите.

Сьогодні Вільфу Девісу 72 роки. Він фермер з Уельсу, який доглядає за 71 вівцею. Бувши молодим хлопцем, Вільф не думав про пошуки роботи деінде. І навіть, коли йому запропонували переїхати до Шотландії, він відмовився, оскільки його серце належить рідній природі та улюбленій справі.

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Вільф виїжджав з ферми лише одного разу – близько 30 років назад. Відтоді він вирішив не покидати Уельсу.

Цей передбачуваний ритм життя відбився й на їжі, яку готує чоловік. Вільф їсть одні й ті ж продукти вже 10 років, не роблячи винятків на Різдво чи інші святкові дні. В його вечірнє меню входить 2 шматки риби, велика цибулина, яйце й запечена квасоля. На десерт чоловік з'їдає невелику кількість печива.



Що трапиться з організмом, якщо щодня їсти однакову їжу / Фото Pexels

На обід Вільф дозволяє собі більше різноманітності: він обов'язково з'їдає грушу, апельсин, пасту і 4 бутерброди. Однак в холодну пору року він замінює пасту на суп.

Дієтологи переконані, що одноманітний раціон викликає огиду до звичної їжі, утім, Вільсон переконує, що це зовсім не так:

Коли я йду в супермаркет, я точно знаю, чого хочу. Інша їжа мене не цікавить. Я ніколи не куштував китайської, індійської, французької кухні. Навіщо мені змінювати свої смаки? Я вже знайшов їжу, яку люблю.

Вільф згадує, що його дядько, який теж був фермером, не їв нічого, крім хліба, масла, сиру та чаю, хоча міг пригостити варенням своїх гостей.

Будь то Великдень чи Різдво, бути фермером означає, що кожен твій день однаковий. Ти годуєш тварин і бачиш, наскільки вони щасливі, попри те, що ніколи не просять чогось нового на вечерю.

Чим небезпечне таке харчування



Чому варто харчуватися збалансовано / Фото Pexels

Брак поживних речовин

Людям необхідні фрукти, овочі, білки та злаки, щоб організм отримував достатньо поживних речовин і вітамінів.

Ризик порушення обміну речовин

Дослідники виявили, що різноманітний раціон корисний для обміну речовин. Він знижує ризик виникнення гіпертензії, підвищеного холестерину і зайвої ваги.

Дефіцит корисних бактерій

Різноманітність продуктів і їх чергування збільшують кількість корисних бактерій в кишечнику. Водночас їх брак часто пов'язують з ожирінням.