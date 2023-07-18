6 неочевидних знаків, що з вашими гормонами щось не так

Дисбаланс гормонів може бути не тільки неприємним, але й небезпечним для здоров'я. І часто дізнатися про проблему не так-то й просто через те, що симптоми можуть бути прихованими.

Навіть найменші проблеми з гормонами можуть викликати чимало побічних ефектів та неприємностей для організму. Наприклад, ваш постійний поганий настрій може бути наслідком такого дисбалансу.

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Ознаки проблем з гормонами

Одна з перших прихованих ознак того, що ви можете мати дисбаланс гормонів – хронічна тривога та поганий настрій. Часто він може призвести до проблем в особистому житті та на роботі, погіршити ваше соціальне життя.

Ще одна потенційна ознака гормонального збою – почуття втоми під час менопаузи або менструації. Це може відбуватися через надто низький рівень естрогену. Експертка з жіночого здоров'я Елісса Корріган переконана, що недостатня кількість цього гормону може також призвести до болю у суглобах.

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Впливає гормональний дисбаланс і на ваше сексуальне життя – зокрема, нестача певних гормонів може призвести до низького лібідо та загального ослаблення імунної системи.

Естроген життєво важливий для здорового пізнання, пам'яті та концентрації. Під час менопаузи або синдрому полікістозних яєчників естроген може викликати туман у мозку,

– розповіла Елісса Корріган.



Гормональний дисбаланс може призвести до постійної втоми / Фото Pexels

Окрім того, коливання гормонів під час менструації чи менопаузи може призвести до проблем з роботою нирок, а це може спричинити несподіваний набір ваги. Тож якщо ви раптово стали важчими на кілька кілограмів, проблема може бути не у вашому раціоні, а у гормонах.

Небезпечний гормональний дисбаланс і через те, що він може вплинути на ваш кров'яний тиск та підвищити його, а це може спричинити цілу низку серцевих захворювань.

Та перед тим, як приймати будь-які ліки, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем чи фармацевтом. Якщо ви маєте підозру на гормональний дисбаланс, поділіться симптомами з спеціалістом, і, швидше за все, вас направлять до ендокринолога.