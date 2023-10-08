Який фрукт здатен покращити стан вашої шкіри: вживайте кожного дня

Харчові волокна, які входять у склад груші позитивно впливають на гладкість нашої шкіри. Фрукт багатий вітамінам С, К і міддю, які уповільнюють старіння шкіри та зменшують утворення зморшок.

Сертифікована дієтологиня Аакріті Арора розповіла про корисні властивості груші, які добре впливають на стан нашої шкіри.

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Волокна запобігають пошкодженню шкіри

Харчові волокна груші допомагають зберегти гладкість та м’якість нашої шкіри. Вони уповільнюють викид цукру в кров і запобігають ушкодженню колагену шкіри (певного типу білка), спричинене частими стрибками рівня цукру. В результаті ми отримуємо гладку шкіру.

Зменшує зморшки

Щоб уникнути старіння, постарайтеся щодня вживати грушу. Фрукт багатий на вітамін С, вітамін К і мідь. Ці елементи здатні боротися із шкідливими вільними радикалами, захищаючи клітини нашої шкіри від серйозних ушкоджень. Вони також допомагають тонізувати шкіру та скорочують утворення тонких ліній біля очей, а також в області губ.



Груша здатна зменшити зморшки / Фото інстаграм @hoskelsa

Лікує жирну шкіру

Груші є доволі корисними для жирного типу шкіри. Для того, щоб зробити маску для обличчя, розчавіть грушу та додайте до суміші вершки з медом. Надлишкова секреція сальних залоз значно зменшиться.

Зменшує прищі

Якщо ви схильні до появи прищів, то груші принесуть вам користь. Груша містить велику кількість важливих вітамінів та мінералів. Фрукт підвищує імунітет та робить його сильнішим. Відповідно шкіра зможе боротися з прищами та шкірними інфекціями зсередини.

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Зволожує шкіру

Груша корисна не лише для жирної, але й для сухої шкіри. Фрукт містить натуральний зволожувач, який допомагає збаланувати нормальний вміст води у шкірі та зберегти її природну вологість.

Зволожує губи

Молочна кислота, що міститься в екстракті груш може зберегти клітини губ здоровими та зволоженими.