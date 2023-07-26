Кисломолочний сир корисний не для всіх: кому не можна їсти

Кисломолочний сир багатий на білок, кальцій, вітаміни та амінокислоти. Однак до сиру варто підходити обережно, адже деяким людям він є протипоказаним.

Неякісний кисломолочний сир може завдати шкоди організмові та навіть викликати проблеми зі шлунком. Щоб застерегти себе від проблем зі здоров’ям – дізнайтеся, кому треба відмовитися від кисломолочного сиру.

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Кому не потрібно їсти сир

Кисломолочний сир не підійде для людей з лактозною непереносимістю. Сир у таких людей може викликати дискомфорт у шлунку, метеоризм, здуття живота і діарею.

Кисломолочний продукт багатий на білок, який здатний сильно навантажити органи вивідної системи. Тому, якщо у вас є захворювання нирок, краще виключити його з раціону.

Сир протипоказаний людям, які мають алергію на молочний білок, страждають на ожиріння або атеросклероз.



Кисломолочний сир можна їсти не всім / Фото з відкритих джерел

З обмеженнями варто вживати сир людям із зайвою вагою або ожирінням. При високій жирності продукту він засвоюється швидше й організм швидше поглинає жир і калорії.

У сирі багато натрію, який затримує воду та може викликати набряки на обличчі чи руках. Також не варто їсти кисломолочний сир, якщо у вас проблеми з тиском.