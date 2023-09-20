У якому віці дітям можна давати йогурт: важливі поради, які треба знати

Йогурт дітям можна вводити приблизно в той час, коли вони вперше починають їсти тверду їжу. Втім важливо діткам давати правильний йогурт.

Якщо немовлята починають вживати тверду їжу, то в цей час їм безпечно давати йогурт. Батькам треба давати йогурт дітям приблизно в 6-місячному віці. Про це розповіла педіатричний та неонатальний дієтолог Ембер Родена.

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Тверду їжу варто починати давати тоді, коли дитина вже самостійно тримає голову та виявляє інтерес до їжі. Прикорм варто додавати поки немовлятам не виповниться 6 місяців і вони не подвоять свою вагу при народженні.

Загалом, немає певного порядку, в якому ви повинні вводити різні види твердої їжі. Йогурт, до прикладу, може бути одним із перших продуктів харчування вашої дитини.

Харчова цінність йогурту для дітей

Йогурт має багато переваг для здоров'я дітей. Він має такі поживні речовини як білок, кальцій та фосфор, а також різні вітаміни.

Йогурт може стати чудовим доповненням для дітей, які мають труднощі зі споживанням інших твердих речовин або борються зі збільшенням ваги,

– зазначила Ембер Родена.

Доктор медичних наук та педіатр П’єретт Мімі Пойнсетт каже, що жирний йогурт – це найкращий вибір для дітей. Дітям до 2-ох років варто його вживати для розвитку мозку та нервової системи.

Йогурт також може містити пробіотики (живі культури), які допомагають підтримувати розвиток кишківника вашої дитини. Дослідження показують, що живі культури у йогурті позитивно впливають на склад мікробіоти кишечника дитини та допомагають запобігти діареї.



Дітям варто давати їжу в 6-місячному віці / Фото Pexels

Що потрібно знати про алергію та йогурт

Коли ваша дитина починає знайомитися з новими продуктами, у неї можуть виникнути проблеми з алергією, оскільки молочні продукти входять до числа 9 харчових алергій, що найчастіше зустрічаються.

Тому важливо спостерігати за тим, чи не буде в дитини ознак алергії після вживання молочних продуктів. Вводьте в раціон дитини по одному новому продукту за один раз і зачекайте три-п'ять днів, перш ніж переходити на інший продукт.

Який йогурт дітям вживати

Немовлята повинні їсти простий знежирений йогурт, виготовлений із цільного молока. За даними Консультативного комітету з дієтичних рекомендацій, дітям до 2 років не варто давати йогурт з доданим цукром.