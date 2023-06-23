Кому не можна пити каву: ви будете здивовані

Ви, певно, вже чули, що кава може збадьорити та навіть покращити здоров’я – зокрема, вона знижує ризик серцевої недостатності та навіть втрати слуху. Проте є деякі категорії людей, яким варто утриматися від цього напою.

Шкода від кави може проявитися іноді несподіваними способами. Через надмірну кількість кофеїну отримати негативні наслідки можуть люди з захворюваннями серця та епілепсією.

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Кава може спричинити неочікувані проблеми зі здоров’ям

У деяких людей всього одна чашка кави може спричинити нервозність або тривогу. Окрім того, американські вчені довели, що після вживання цього напою суттєво підвищується тиск. Втім, ефект триває всього 15 – 20 хвилин.

Оскільки кофеїн з кави може спричинити тимчасове підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, важливо, щоб будь-хто з захворюваннями серця поговорив зі своїм лікарем про те, чи безпечно вживати каву,

– розповів дієтолог Келлі Макгрейн.

З тієї ж причини утриматися від зайвої чашки напою варто і людям, які страждають на глаукому. Через кофеїн може сильно підвищитися внутрішньоочний тиск, особливо, якщо ви вже мали схильність до таких захворювань.



Кава може спричинити підвищення тиску / Фото Pexels

Негативно впливає кава і на людей, що хворіють на епілепсію. Останні дослідження довели, що часте вживання цього напою може збільшити частоту та інтенсивність нападів.

Чи можна пити каву вагітним жінкам

Певно, вам доводилося чути про те, що під час вагітності варто утриматися від вживання кофеїну. Втім, у цьому питанні лікарі не можуть дійти остаточної згоди й досі. Наприклад, в Американському коледжі акушерства та гінекології радять не вживати більше, ніж 200 міліграмів кави на день – це приблизно дві чашки.

Та британські вчені переконані, що не існує безпечного рівня кофеїну під час вагітності, тому перед тим, як пити цей запашний напій, варто проконсультуватися з лікарем.

Не радять каву пити й під час грудного вигодовування.

Оскільки кофеїн є стимулятором і сечогінним засобом, викликає занепокоєння те, що мати, яка годує груддю, може бути піддана ризику зневоднення,

– поділився дієтолог Енджел Планеллс.

Є ще одна група людей, яким кава протипоказана. Лікарі вважають, що надмірна кількість кофеїну може бути шкідливою для дітей до 12 років. У них кава може спричинити нервозність, тривогу та ще низку неочікуваних побічних ефектів.

Ще один аспект, який слід враховувати, особливо у дітей раннього віку, полягає в тому, що кава може маскувати сигнали голоду, тому малюки можуть не отримувати поживні речовини, необхідні для росту та розвитку,

– розповів Келлі Макгрейн.

Також кава може пошкодити зубну емаль маленьких дітей та призвести до розвитку карієсу, тож вживати її варто обмежено та обережно.