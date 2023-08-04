Яблука корисні не для всіх: ось кому їх не треба їсти

Яблука відомі своєю неймовірною користю, адже вони багаті на вітаміни та поживні речовини. Втім, деяким людям краще утриматися від вживання цих фруктів.

Яблука є чудовим джерелом клітковини – тобто харчових волокон, що підтримують роботу кишківника та травної системи. Для більшості людей яблука стануть чудовим доповненням до раціону, проте до їх вживання варто ставитися обережно.

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Як яблука можуть нашкодити

Вам може здатися: якщо яблуко корисний продукт, потрібно вживати якнайбільше цих фруктів. Проте не варто цього робити, адже, як і з будь-якою іншою їжею, надмірна їх кількість може негативно вплинути на ваше здоров'я.

Найкраща кількість яблук на день – це 1 – 2 плоди; якщо ж ви їсте їх більше, згодом можете відчути деякі неприємні симптоми.

Пам'ятайте й про алергію на яблука, яка є досить популярною. Люди, які її мають, можуть відчути низку наслідків для здоров'я незабаром після їхнього вживання.

Зокрема, ви можете відчути:

свербіж у горлі й роті;

спазми в животі;

висипи на шкірі;

опухле горло чи рот;

діарея.

Якщо після вживання цих фруктів ви помітили в себе вищеперелічені симптоми, спробуйте відмовитися від цього фрукту або ж проконсультуватися з лікарем.



Яблука можуть викликати алергію / Фото Pexels

До того ж, виявляється, алергія на яблуко існує не одна. Зазвичай їх поділяють на два типи: в першому люди мають реакцію на білок, що містить фрукт. Симптоми у цих людей проявляються майже відразу та більш серйозні. До цього типу алергії більш схильні жителі Середземномор'я.

Натомість люди з другим типом алергії реагують на інший білок – той, що міститься і в пилку берези. Люди з цим захворюванням мають значно меншу реакцію на фрукт.

Варто утриматися від споживання великої кількості цих фруктів і тим людям, які слідкують за рівнем цукру в крові. Якщо ви швидко з'їсте кілька плодів, ви можете помітити коливання у рівні цукру.

Для людей із поганим обміном речовин або діабетом надмірна кількість цукру з фруктів також може погіршити чутливість до інсуліну або вплинути на те, наскільки добре діють ліки від діабету,

– поділився доктор Джош Акс.

І, зрештою, якщо ви купуєте яблука у крамниці, пам'ятайте про те, що в них можуть міститися пестициди. Та це не значить, що варто відмовлятися від фруктів – виявляється, для того, щоб залишки хімікатів мали негативний вплив на ваше здоров'я, вам потрібно з'їсти щонайменше 850 яблук.