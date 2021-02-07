В чому рецепт щастя від скандинавів: підбірка неймовірних фото

Мешканці скандинавських країн точно знають в чому щастя. Недарма їх визнали є найщасливішими у світі. У чому їхній секрет і що таке концепція "friluftsliv" – читайте в нашому матеріалі.

Джерело: 24 канал

Раніше Організація Об’єднаних Націй оприлюднила звіт про всесвітнє щастя у 2020 році. У першу десятку стабільно потрапили Фінляндія, Данія, Норвегія, Швеція та Ісландія.

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Що таке "friluftsliv" і яка суть концепції

Використовуючи матеріал National Geographic

Концепція "friluftsliv" може пояснити завидний рейтинг цих країн. Дослівно цей вислів перекладається як "життя просто неба". Концепція була популяризована ще у 1850-х роках норвезьким драматургом і поетом Генріком Ібсеном.

Суть її полягає в тому, що якою б не була погода, скандинави виходять зі свого дому та багато часу проводять на природі. Найпопулярнішими заняттями є тривалі прогулянки з друзями, пікніки, неспішні післяобідні прогулянки на велосипеді, або ж вигул собаки ранком. Існує навіть спеціальне слово "utepils", яке означає пити пиво на відкритому повітрі.

Як природа впливає на наше самопочуття

Згідно з даними від Nature

Фахівці певні, що час на свіжому повітрі робить людей щасливими.

Проведення лише 2 годин на тиждень у природному середовищі, таких як парки чи зелені насадження, сприяє підвищенню добробуту.

Час на свіжому повітрі також може допомогти вилікувати горе і навіть травму.

Тож залишайте свої офіси й домівки та гайда на природу. Українці варті щастя не менше, ніж скандинави!

Як скандинави відпочивають на природі: неймовірні фото



Заняття спортом на свіжому повітрі / Фото Alamy Images



Збирання грибів у лісі / Фото Alamy Images



Скандинави проводять час біля водойм / Фото Alamy Images



Скандинави проводять час біля водойм / Фото Maddy Savage