В чому рецепт щастя від скандинавів: підбірка неймовірних фото

Джерело:24 канал
Мешканці скандинавських країн точно знають в чому щастя. Недарма їх визнали є найщасливішими у світі. У чому їхній секрет і що таке концепція "friluftsliv" – читайте в нашому матеріалі.
Джерело: 24 канал
Раніше Організація Об’єднаних Націй оприлюднила звіт про всесвітнє щастя у 2020 році. У першу десятку стабільно потрапили Фінляндія, Данія, Норвегія, Швеція та Ісландія.
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Використовуючи матеріал National Geographic
Суть її полягає в тому, що якою б не була погода, скандинави виходять зі свого дому та багато часу проводять на природі. Найпопулярнішими заняттями є тривалі прогулянки з друзями, пікніки, неспішні післяобідні прогулянки на велосипеді, або ж вигул собаки ранком. Існує навіть спеціальне слово "utepils", яке означає пити пиво на відкритому повітрі.
Згідно з даними від Nature
Тож залишайте свої офіси й домівки та гайда на природу. Українці варті щастя не менше, ніж скандинави!
Заняття спортом на свіжому повітрі / Фото Alamy Images
Збирання грибів у лісі / Фото Alamy Images
Скандинави проводять час біля водойм / Фото Alamy Images