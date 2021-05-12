Корекція ділянок навколо очей: відповіді на поширені питання

Зморшки, мішки та складки навколо очей – неприємне явище, яке додає обличчю віку та й пасує явно не всім. Розповідаємо, що пропонує естетична медицина, якщо декоративна косметика перестала справлятися з маскуванням проблемних ділянок.

Найчастіше причина набряків та зморшок захована всередині організму. Це може бути наслідком захворювання нирок, проблем зі сном, тривалого стресу, шкідливих звичок, неправильного способу життя. Тож перш ніж направитися по пластичного хірурга, доведеться звернутися до лікаря, здати відповідні аналізи та при необхідності пройти курс лікування.

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1. Які методи допоможуть розв'язати проблему мішків під очима для молодої шкіри



Як усунути мішки під очима / Фото Pexels

У будь-якому віці пластична операція виконується строго за медичними показаннями. Наявність мішків під очима є прямим показанням до виконання блефаропластики.

З огляду на молодий вік, вистачить транскон'юнктивальної пластики повік, яка передбачає видалення гриж без зовнішнього розрізу. Операція малотравматична, а період відновлення триває лише 1 тиждень.

В разі поглибленої нососльозової борозни, можливе проведення швидкої корекції власною жировою тканиною пацієнта.

2. Чи допоможуть ін'єкції та інші апаратні процедури, якщо під очима багато зайвої шкіри

Якщо у пацієнта явно виражені надлишки шкіри, які збираються в одну складку при посмішці, рекомендується зробити блефаропластику, оскільки можливості апаратних методів в такому разі обмежені.

Операція за один раз усуне проблему надлишків шкіри, а вже наступні процедури, включно з ін'єкціями, допоможуть подовжити результат та покращити якість шкіри.

3. Як позбутися від "гусячих лапок"



Як позбутися від "гусячих лапок" / Фото lifescapepremier

Для усунення мімічних зморшків допоможе:

ботулотоксин,

гіалуронова кислота при мезотерапії,

радіочастотний ліфтинг.

Краще підійти до проблеми комплексно. Зробити RF-ліфтинг, який запустить процес вироблення молодого колагену, поєднавши його з мезотерапією, яка покращує стан шкіри, і ботулінотерапією, яка усуне звичку прижмурювати очі.